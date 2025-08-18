她曝住家格局人口電費竟快5000元驚呆 網提醒：注意「吃電怪獸」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露近日收到電費帳單竟然接近5000元。 圖／Ingimage
一名女網友透露近日收到電費帳單竟然接近5000元。 圖／Ingimage

這樣的電費正常嗎？一名女網友在Dcard透露，近日收到帳單，兩個月的總金額竟要4898元，她不禁納悶「這樣電費很貴嗎」。貼文曝光後吸引許多網友回應，部分網友認為正常，也有人驚呆「這個費用簡直暈倒耶」。

原PO透露，家中四位成員3房1廳2衛，近日收到6月3日至8月4日的電費帳單，共使用1343度電量，接近5000元的價格讓她好奇，到底正不正常。

貼文下方許多網友驚呼「我覺得偏貴一點點」、「有點貴」、「3房超過3500都是貴的，我家3房2廳2衛，每期都是兩千多，其他人到底是過的多奢華呀」、「大家的電費也太貴，還是因為我家都有換變頻」、「去年一個人住，電費一期400多而已，4898都可以讓我住快一年了」、「很貴，怎麼搞的啊！24小時吹冷氣？吃電怪獸冰箱？」。

也有人分享自家情況「4房24小時冷氣全開，這期繳2萬多」、「3個房間都開冷氣，每天平均都開超過10小時冷氣的話再加一些常用家電，這樣很正常」、「個人感覺妳這樣應該還好不貴」、「今年8月的帳單還沒看到，去年8月是1103度=3107元。」、「四個人都有吹冷氣很正常」、「一個月2400，還好吧」、「如果是三房都有在吹冷氣，用電度數是我的兩倍我覺得合理」。

還有貼心網友提供建議「台電因為是階梯式累進計價，所以你單一戶用電量越多，平均每度電價就提升了，因此才會到4千多快5千看起來很貴」、「我覺得是可以觀察一下哪些電器特別耗電」、「撇開家裡漏電的話，可能家裡電器老舊耗電，如果有預算的話，建議買一級省電電器，會省一些電費」。

電費

相關新聞

雨勢升級雨區擴大！16縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

雨勢升級雨區擴大，中央氣象署下午15時45分針對全台16縣市發布豪大雨特報，恐一路下到晚上。

影／遭冒名詐騙、喬床！羅一鈞出面寫下「12個字」更不忍了親自提告

女子自稱疫情指揮中心總秘書，偽造疾病管制署副署長羅一鈞簽名，收費幫人喬台大病床。羅一鈞今天澄清，他的簽名沒那麼醜，也從不...

機捷尖峰時段人潮擠…民代盼增車廂、A2a及A5a站卡關 全因系統這問題

機場捷運增設A2a站及A5a站地方期盼已久，立法院交通委員會今辦考察再度提起。交通部鐵道局長楊正君指出，增站必須更新號誌...

北捷調整板南線上午加班車 2列改自江子翠站起載客

北捷表示，板南線平日上午尖峰時段，原已安排6列往昆陽方向加班車；因應輸運需求，今天起加班車數量不變，但調整部分加班車開門...

抖腳不一定是壞習慣！ 醫曝「4種原因」：有時還真的是病

為何總是在抖腳？黃軒醫師指出許多長輩會說這樣很沒禮貌，還會有人怕「漏財」，但其實抖腳背後藏著不少身心的小秘密！

高雄小港醫院又爆霸凌爭議 這次醫院委託律師發聲明

高雄市立小港醫院副院長馮明珠爭議不斷，近日又有人網路爆料指稱，「好好做事的人一路被降調至被消失，霸凌者近期很紅，還在高高...

