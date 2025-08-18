2025屏東青春祭青少年共譜《青春。夢》 椰林大道化身青春樂園

「這是我們第一次站上這麼大的舞台，很緊張，但更多的是興奮，謝謝青春祭給我們一個圓夢的機會！」今年暑假最熱血的盛事─2025屏東青春祭於8月15日至17日在屏東公園盛大登場！由屏東縣政府社會處主辦、屏東縣流行與街頭舞蹈藝術推廣協會執行，這場三天不打烊的青春派對，號召全屏東高中職學生共襄盛舉，點燃夏日最強音！

圖／屏東縣流行與街頭舞蹈藝術推廣協會 提供

青春光芒閃耀 舞台成夢想起點

走進屏東公園椰林大道，耳邊傳來陣陣樂聲與歡呼尖叫聲，眼前是一群群青春洋溢的身影隨節拍舞動，台上的學生眼神堅定，散發出自信光芒，每一個舞步、每一段旋律，都是他們長時間努力訓練的成果，觀眾席上不吝惜掌聲與歡呼聲，彼此間的互動宛如一場青年的夏日嘉年華，攤位間人潮熙來攘往，叫賣聲、歡呼聲、掌聲此起彼落，熱情的氛圍感染了每一位走進園區的觀眾。

圖／屏東縣流行與街頭舞蹈藝術推廣協會 提供

學子心聲 青春舞台最真實的感動

「能和同學們一起站上舞台，聽到台下觀眾的加油聲，我真的覺得好感動！」大同高中熱音社社長余梓勤分享，從籌備到登台的過程，雖然壓力不小，但在那一刻感受到一切努力都值得；潮州高中熱舞社社長楊晴如則說：「我們練習了好幾個月，今天看到觀眾的掌聲，覺得所有辛苦都值得了！」她特別提到，最難忘的就是與觀眾互動時那份「夢想成真」的幸福感，雖然活動結束帶來一絲不捨，但這份經驗將成為日後不斷前進的養分。

大同高中熱音社社長余梓勤。 圖／屏東縣流行與街頭舞蹈藝術推廣協會 提供

社團接棒 青春能量一波接一波

熱音社的原創音樂、街舞社的勁歌熱舞、動漫社的角色扮演輪番登場，學生們臉上掛著自信笑容，舞台下的尖叫聲、掌聲此起彼落，觀眾的熱情回饋讓每一段演出都更加閃耀，輕快的旋律、直擊人心的歌詞，不僅帶動全場大合唱，更讓青春的火焰熊熊燃燒。

(右一)潮州高中熱舞社社長楊晴如。 圖／屏東縣流行與街頭舞蹈藝術推廣協會 提供

學生市集 青春創業力全開

活動中另一大亮點就是「學生市集」，近40個社團精心規劃攤位，從手作飾品、甜點小吃到文創設計，琳瑯滿目，讓整座公園宛如一座「青春遊樂場」，學生的創意與熱情在此盡情綻放，攤位前人潮不斷，充滿年輕世代獨有的活力。

圖／屏東縣流行與街頭舞蹈藝術推廣協會 提供

明星卡司 熱力加持嗨翻夏夜

夜幕低垂，青春能量持續升溫！人氣團體BOXING、老破麻O.S.D，以及嘻哈歌手呂士軒登台開唱，現場瞬間化身演唱會。觀眾舉起手機燈海齊聲大合唱，熱情的尖叫聲與鼓掌聲交織，嗨翻整個夜晚，「能在自己的城市聽到喜歡的歌手表演，還能和朋友一起吶喊，真的太爽了！」

青春不設限 創意無邊界

許多學生在活動結束後仍特地留下感言：「謝謝屏東縣政府給我們這個舞台，讓我們能被看見！」、「這是我暑假最難忘的回憶，以後我一定還要再來！」縣府社會處表示，希望透過「青春祭」讓年輕人勇於展現自我，並在舞台上找到價值與自信，不論是學生、家長、或熱愛音樂的朋友，都能在這場青春盛會裡找到共鳴。

青春不設限、創意無邊界──這個夏天，屏東青春祭用音樂、舞蹈、創意與笑聲，為每一個夢想寫下最閃耀的篇章！

https://www.instagram.com/reel/DNHuz_KRDDh/?igsh=d2Vva2txeW01ZjV0