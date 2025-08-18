快訊

剛出院又傳昏倒…前總統夫人吳淑珍返家身體虛 陳致中憂心曝現況

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

內閣改組留任名單確定？ 莊瑞雄脫口「這個人」確定留任

聽新聞
0:00 / 0:00

勞動部聲明沒補助「零日攻擊」凌濤轟：問A答B 低估全民智慧

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨質疑「零日攻擊」導演團隊2022年至2024年獲得就業安定基金2800多萬元補助，不符就安基金使用目的。圖／國民黨提供
國民黨質疑「零日攻擊」導演團隊2022年至2024年獲得就業安定基金2800多萬元補助，不符就安基金使用目的。圖／國民黨提供

國民黨今舉行記者會揭露，電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊在2022年到2024間，獲得就業安定基金2800多萬元補助，質疑民進黨政府拿人民的納稅錢來滋養綠友友。勞動部聲明並無補助「零日攻擊」拍攝相關計畫，國民黨智庫副執行長凌濤批評，勞動部「問A答B」，簡直低估全民智慧。

勞動部聲明，該部並無補助「零日攻擊」拍攝之相關計畫；相關勞工業務之宣傳均依法依規辦理，並無政治考量。另，針對就業安定基金管理的整體檢討，勞動部已於今年3月向國會及審計部完整說明，並持續落實精進改革計畫。

凌濤指出，羅景壬團隊2022年接下勞動節主題影片製作與媒體宣傳「阿紡洗衣店」高達1069萬多元，按讚數僅488人次。2023年再接下勞動節主題影片及媒體宣傳「2023勞動節主題影片-紙紮篇」，經費高達971萬多元，按讚數1761人次。年接續拍攝勞動節主題影片製作與媒體宣傳「2024勞動萬歲-搬家篇」，花了831萬多元，按讚數僅202人次。

凌濤說，羅景壬團隊總計獲經費合計高達2872萬元，估未符用途支出的5174萬元總額的55.51%，超過五成，這讓其他優秀認真的藝文團體質疑為什麼錢都集中在羅景壬團隊身上？且這筆錢根本不符合就業安定基金的使用目的。

凌濤反批勞動部竟然出來「問A答B」，說他們沒有補助零日攻擊，「有人說你們補助零日攻擊嗎？」簡直低估全民智慧。勞動部長洪申翰面對指控，不是應該儘速立案調查，澄清外界質疑嗎？怎麼是護航綠友友？還是弊案太深不敢查下去？請洪申翰限期調查說明，否則將有更多資料揭露。

凌濤 勞動部 零日攻擊

延伸閱讀

藍質疑又一樁奉旨給飯 審計部去年報告早揭露「未另案招標」

就安基金5174萬 藍批零日攻擊拿一半

奉旨給飯又一樁？藍揭「零日攻擊」導演拿就安基金補助2872萬

國民黨主席改選 凌濤：朱團隊824後準交接狀態

相關新聞

今午大雷雨！北市大安等時雨量估40毫米 士林山區暴雨警戒

氣象署今天下午13時19分，已針對台北市文山、松山、大安、中正、萬華、大同、中山、士林及內湖區等發布大雷雨即時訊息，持續...

高鐵延伸宜蘭案8月20日再送環評大會 鐵道局、台鐵說話了

高鐵延伸宜蘭案7月9日通過環境部環評初審，8月20日再送環評大會討論，交通部鐵道局表示，已依初審結果重新檢核，後續也辦理...

國家警報響了！6縣市大雷雨炸1小時 防雷擊、冰雹

午後大雷雨來了，中央氣象署針對雙北等6縣市發布大雷雨即時訊息，持續約1小時，呼籲民眾慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪(河)水...

遠傳開第一槍？9月停賣經銷商4G吃到飽1方案 「專注推5G」優惠縮水

聯合新聞網《科技玩家》每月都會製作4G、5G吃到飽懶人包讓讀者可以獲得更便宜的月租費。不過日前發現，多家經銷商、通訊行在社群媒體貼出遠傳電信公告，提到遠傳將在9月下架經銷通路4G 6XX系列資費方案，要讓業者全力推5G方案，換句話說遠傳開啟第一槍停賣4G不限速吃到飽的服務，引起熱議。

市售枸杞重金屬檢測全超標 高市衛生局：將建請修訂衛生標準

台灣消保協會在大賣場、傳統市場及網路等通路取得30件市售枸杞產品，進行重金屬含量檢測發現，所有樣品均檢出重金屬鎘與鉛。高...

勞動部聲明沒補助「零日攻擊」凌濤轟：問A答B 低估全民智慧

國民黨今舉行記者會揭露，電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊在2022年到2024間，獲得就業安定基金2800多萬元補助，質...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。