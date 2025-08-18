快訊

剛出院又傳昏倒…前總統夫人吳淑珍返家身體虛 陳致中憂心曝現況

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

內閣改組留任名單確定？ 莊瑞雄脫口「這個人」確定留任

聽新聞
0:00 / 0:00

高鐵延伸宜蘭案8月20日再送環評大會 鐵道局、台鐵說話了

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵產業工會上午在交通部外頂著烈陽舉行「少百億收入，斷台鐵未來！交通部推北宜高鐵，自毀台鐵改革」記者會，要求即刻停止高鐵延伸宜蘭案環評程序，且拒絕黑箱讓利，隨後由交通部代表（前排右一、二）接受陳情書。記者侯永全／攝影
台鐵產業工會上午在交通部外頂著烈陽舉行「少百億收入，斷台鐵未來！交通部推北宜高鐵，自毀台鐵改革」記者會，要求即刻停止高鐵延伸宜蘭案環評程序，且拒絕黑箱讓利，隨後由交通部代表（前排右一、二）接受陳情書。記者侯永全／攝影

高鐵延伸宜蘭案7月9日通過環境部環評初審，8月20日再送環評大會討論，交通部鐵道局表示，已依初審結果重新檢核，後續也辦理多場會議座談加強居民溝通；台鐵公司表示，尊重國家整體軌道發展的規畫與建設，並戮力提升環島鐵路安全及旅客服務品質，以達成社會各界期待。

台鐵產工、公民幫推等團體今天到交通部前陳抗，高喊「少百億收入，斷台鐵未來，交通部推北宜高鐵，自毀台鐵改革」，強調台鐵員工拒絕讓利，並提出2大訴求，包含交通部與台鐵有責爭取北宜直鐵方案，履行台鐵公司化目標，並要求針對高鐵延伸宜蘭方案向員工提將營收衝擊影響評估。

對此，台鐵公司表示，公司尊重國家整體軌道發展的規畫與建設，並戮力提升環島鐵路安全及旅客服務品質，以達成社會各界期待。本公司也將持續優化北迴線及東部幹線的運能及路線安全，提供東部居民安全優質的軌道運輸服務。

高鐵延伸宜蘭案7月9日通過第2次初審會議，交通部鐵道局當時承諾重新檢核開發涉及的旅行時間、經濟效益等評估，以及強化與沿線居民的溝通作業，決議通過初審，並送環評大會討論。

針對環評初審結論，鐵道局表示，有關高鐵延伸宜蘭計畫環評，鐵道局已依7月9日專案小組第2次初審會議結論進行重新檢核，將於8月20日環評大會詳細回應與說明。

為持續強化與地方溝通，鐵道局指出，除先前出席說明會、拜會宜蘭縣議會、設立本計畫資訊專區並多次發布新聞稿說明外，也陸續辦理及參與多場會議座談。

包含7月23日與立法院交通委員會赴壯圍鄉與民眾座談、7月30日邀集台北市府召開高鐵南港端引道地下化可行性會議、7月31日拜訪地方社區討論競渡活動，並與宜蘭縣政府研商計畫路線通過養殖生產區因應措施，持續傾聽並回應沿線居民關切議題。

環評 台鐵公司化 高鐵延伸宜蘭

延伸閱讀

台鐵產工交通部前陳抗高鐵延伸宜蘭案 怒台鐵恐損失580億元

宜蘭童玩30圓滿閉幕！44天吸引逾47萬人次入園 期待邁向下個30年

宜蘭國際童玩藝術節閉幕 逾47萬人次入園

影／疑點重重！墜谷婦獲救3天後離奇燒死 丈夫是宜蘭員山醫院院長

相關新聞

今午大雷雨！北市大安等時雨量估40毫米 士林山區暴雨警戒

氣象署今天下午13時19分，已針對台北市文山、松山、大安、中正、萬華、大同、中山、士林及內湖區等發布大雷雨即時訊息，持續...

高鐵延伸宜蘭案8月20日再送環評大會 鐵道局、台鐵說話了

高鐵延伸宜蘭案7月9日通過環境部環評初審，8月20日再送環評大會討論，交通部鐵道局表示，已依初審結果重新檢核，後續也辦理...

國家警報響了！6縣市大雷雨炸1小時 防雷擊、冰雹

午後大雷雨來了，中央氣象署針對雙北等6縣市發布大雷雨即時訊息，持續約1小時，呼籲民眾慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪(河)水...

遠傳開第一槍？9月停賣經銷商4G吃到飽1方案 「專注推5G」優惠縮水

聯合新聞網《科技玩家》每月都會製作4G、5G吃到飽懶人包讓讀者可以獲得更便宜的月租費。不過日前發現，多家經銷商、通訊行在社群媒體貼出遠傳電信公告，提到遠傳將在9月下架經銷通路4G 6XX系列資費方案，要讓業者全力推5G方案，換句話說遠傳開啟第一槍停賣4G不限速吃到飽的服務，引起熱議。

市售枸杞重金屬檢測全超標 高市衛生局：將建請修訂衛生標準

台灣消保協會在大賣場、傳統市場及網路等通路取得30件市售枸杞產品，進行重金屬含量檢測發現，所有樣品均檢出重金屬鎘與鉛。高...

勞動部聲明沒補助「零日攻擊」凌濤轟：問A答B 低估全民智慧

國民黨今舉行記者會揭露，電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊在2022年到2024間，獲得就業安定基金2800多萬元補助，質...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。