高鐵延伸宜蘭案8月20日再送環評大會 鐵道局、台鐵說話了

高鐵延伸宜蘭案7月9日通過環境部環評初審，8月20日再送環評大會討論，交通部鐵道局表示，已依初審結果重新檢核，後續也辦理多場會議座談加強居民溝通；台鐵公司表示，尊重國家整體軌道發展的規畫與建設，並戮力提升環島鐵路安全及旅客服務品質，以達成社會各界期待。

台鐵產工、公民幫推等團體今天到交通部前陳抗，高喊「少百億收入，斷台鐵未來，交通部推北宜高鐵，自毀台鐵改革」，強調台鐵員工拒絕讓利，並提出2大訴求，包含交通部與台鐵有責爭取北宜直鐵方案，履行台鐵公司化目標，並要求針對高鐵延伸宜蘭方案向員工提將營收衝擊影響評估。

對此，台鐵公司表示，公司尊重國家整體軌道發展的規畫與建設，並戮力提升環島鐵路安全及旅客服務品質，以達成社會各界期待。本公司也將持續優化北迴線及東部幹線的運能及路線安全，提供東部居民安全優質的軌道運輸服務。

高鐵延伸宜蘭案7月9日通過第2次初審會議，交通部鐵道局當時承諾重新檢核開發涉及的旅行時間、經濟效益等評估，以及強化與沿線居民的溝通作業，決議通過初審，並送環評大會討論。

針對環評初審結論，鐵道局表示，有關高鐵延伸宜蘭計畫環評，鐵道局已依7月9日專案小組第2次初審會議結論進行重新檢核，將於8月20日環評大會詳細回應與說明。

為持續強化與地方溝通，鐵道局指出，除先前出席說明會、拜會宜蘭縣議會、設立本計畫資訊專區並多次發布新聞稿說明外，也陸續辦理及參與多場會議座談。

包含7月23日與立法院交通委員會赴壯圍鄉與民眾座談、7月30日邀集台北市府召開高鐵南港端引道地下化可行性會議、7月31日拜訪地方社區討論競渡活動，並與宜蘭縣政府研商計畫路線通過養殖生產區因應措施，持續傾聽並回應沿線居民關切議題。