午後雷雨當空松機暫停地面作業 部分航班恐延誤
交通部民航局表示，午後雷雨當空，台北松山機場今天下午1時13分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。
中央氣象署今天發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天桃園、高雄、屏東地區及西半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。
受到雷雨當空影響，民航局通報，松山機場下午1時13分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤，提醒旅客及接機民眾留意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。
民航局說，與松山機場有航班往來的機場也將連帶受影響，航班起飛或到達時間將有延誤，民航局已要求國內相關航空站立即於航站內透過公佈欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。
