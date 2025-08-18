7歲以下兒童享免費7次健檢、6次發展篩檢 逾半數家長不知可篩檢

113年7月1日起，針對未滿7歲兒童，除了提供7次兒童預防保健服務外，新增6次兒童發展篩檢，有助於評估孩子的身心健康狀況。「7次兒童健檢平均使用率」已逾8成，國健署表示，仍有3成不清楚可依時程帶孩子健檢，更有逾半數不知道「6次兒童發展篩檢服務」，呼籲家長把握兒童黃金發育期。

孩子出生後，許多能力才漸漸發展，定期追蹤生長發育，可及早揪出潛在的問題，包括家長最在意的發展遲緩。國健署公費補助兒童預防保健服務時程為出生至2個月、2至4個月、4至10個月、10個月至1.5歲、1.5歲至2歲、2歲至3歲、3歲至未滿7歲，包括生長評估、身體檢查、發展評估三大項目，以及嬰幼兒照顧衛教資訊。

7次服務平均利用率近3年來已逾8成，不過，政策美意未能普及。依據國健署114年初調查，有近3成(29%)受訪者不知道家長可依時程帶孩子接受兒童預防保健服務、逾半數(52.2%)不知道政府有提供6次兒童發展篩檢服務。

林口長庚醫院新生兒科主治醫師許凱翔表示，有一位2個月大的寶寶，因體重沒有增加，媽媽帶到健兒門診諮詢，主訴喝奶情況較差，呼吸也顯得費力。門診當日量體重僅較出生體重增加500克，小於同齡新生兒第三百分位，體重低於正常範圍，經醫師檢查發現有明顯心雜音，立即安排心臟超音波檢查。

「結果發現是複雜型先天性心臟病。」當下趕緊安排入住新生兒加護病房與聯繫手術事宜，後續心血管矯正手術後恢復良好，逐步恢復健康。許凱翔說，還好及早診斷與治療，新生兒時期的詳細檢查及早期療育，以確保孩子日後能正常發展與生活。

國健署署長沈靜芬表示，孩子健康成長是家長最深切的期盼，「7檢6篩不能少」，提醒家長務必依期程帶孩子接受兒童預防保健及兒童發展篩檢，不僅能了解孩子的健康與或發展狀況，若有任何問題或疑似異常情形，也讓專業團隊有機會早期介入、適時提供兒童健康衛教指導與專業建議。

國健署也將加碼，兒童預防保健擬增至9次，目前已經爭取新台幣上億元的行政預算，將現行7次增至9次，新增「4至10個月」及「3至7歲」的健檢，只要預算到位，就能正式上路，最快明年可執行，縮短關鍵成長期的篩檢間隔。