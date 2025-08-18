快訊

台中女中男師上課開黃腔遭記過…下學期任導師 學生憤怒PO網

72歲夫妻攢夠退休金「移居東南亞養老」遭3原因勸退：不如想像中美好

國家警報響了！6縣市大雷雨炸1小時 防雷擊、冰雹

7歲以下兒童享免費7次健檢、6次發展篩檢 逾半數家長不知可篩檢

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署呼籲家長，務必依時程帶孩子進行健檢，千萬別錯過7次守護。圖／123RF
國健署呼籲家長，務必依時程帶孩子進行健檢，千萬別錯過7次守護。圖／123RF

113年7月1日起，針對未滿7歲兒童，除了提供7次兒童預防保健服務外，新增6次兒童發展篩檢，有助於評估孩子的身心健康狀況。「7次兒童健檢平均使用率」已逾8成，國健署表示，仍有3成不清楚可依時程帶孩子健檢，更有逾半數不知道「6次兒童發展篩檢服務」，呼籲家長把握兒童黃金發育期。

孩子出生後，許多能力才漸漸發展，定期追蹤生長發育，可及早揪出潛在的問題，包括家長最在意的發展遲緩。國健署公費補助兒童預防保健服務時程為出生至2個月、2至4個月、4至10個月、10個月至1.5歲、1.5歲至2歲、2歲至3歲、3歲至未滿7歲，包括生長評估、身體檢查、發展評估三大項目，以及嬰幼兒照顧衛教資訊。

7次服務平均利用率近3年來已逾8成，不過，政策美意未能普及。依據國健署114年初調查，有近3成(29%)受訪者不知道家長可依時程帶孩子接受兒童預防保健服務、逾半數(52.2%)不知道政府有提供6次兒童發展篩檢服務。

林口長庚醫院新生兒科主治醫師許凱翔表示，有一位2個月大的寶寶，因體重沒有增加，媽媽帶到健兒門診諮詢，主訴喝奶情況較差，呼吸也顯得費力。門診當日量體重僅較出生體重增加500克，小於同齡新生兒第三百分位，體重低於正常範圍，經醫師檢查發現有明顯心雜音，立即安排心臟超音波檢查。

「結果發現是複雜型先天性心臟病。」當下趕緊安排入住新生兒加護病房與聯繫手術事宜，後續心血管矯正手術後恢復良好，逐步恢復健康。許凱翔說，還好及早診斷與治療，新生兒時期的詳細檢查及早期療育，以確保孩子日後能正常發展與生活。

國健署署長沈靜芬表示，孩子健康成長是家長最深切的期盼，「7檢6篩不能少」，提醒家長務必依期程帶孩子接受兒童預防保健及兒童發展篩檢，不僅能了解孩子的健康與或發展狀況，若有任何問題或疑似異常情形，也讓專業團隊有機會早期介入、適時提供兒童健康衛教指導與專業建議。

國健署也將加碼，兒童預防保健擬增至9次，目前已經爭取新台幣上億元的行政預算，將現行7次增至9次，新增「4至10個月」及「3至7歲」的健檢，只要預算到位，就能正式上路，最快明年可執行，縮短關鍵成長期的篩檢間隔。

體重 國健署 新生兒

延伸閱讀

彰化300名婆婆媽媽少女心 縣長王惠美攜手跳出台灣「女孩」活力

刪墮胎須配偶同意倡議達附議門檻 國健署：修法中

國健署擬調高年輕夫妻試管嬰兒補助 2、3胎金額同第1胎

7歲以下幼兒公費預防保健擬從7次增至9次 國健署：盼最快明年上路

相關新聞

國家警報響了！6縣市大雷雨炸1小時 防雷擊、冰雹

午後大雷雨來了，中央氣象署針對雙北等6縣市發布大雷雨即時訊息，持續約1小時，呼籲民眾慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪(河)水...

台灣消保會抽檢市售枸杞 竟都驗出重金屬有機產品也在其中

台灣消保協會針對市售30件枸杞產品，進行重金屬含量檢測，結果顯示「所有樣品」均檢出重金屬鎘與鉛，包括通過有機驗證的枸杞產...

玲玲颱風估今生成 氣象署：下周還有熱帶系統恐發展

中央氣象署預報員趙竑上午指出，未來一周大致屬於高溫炎熱的天氣，中午過後要留意有午後雷陣雨發展。周三前水氣偏多，午後易有雷...

台鐵產工交通部前陳抗高鐵延伸宜蘭案 怒台鐵恐損失580億元

高鐵延伸宜蘭案7月10日通過環境部環評初審，本月20日再送環評大會，反對方今至交通部前陳抗，指出交通部僅對外召開3場公聽...

甜甜價僅止於商品標價？消保處調查 逾6成賣場超市出現售價高於標價

賣場超市結帳時，你是否曾發現售價與標價不一致?行政院消保處調查18家賣場超市發現，12家出現標價高於售價的現象，占比逾六...

低壓槽+冷心低壓 吳聖宇：今起3天午後大雷雨這些地方下最大

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今起遇到季風低壓槽北上，加上冷心低壓逐漸西移來到台灣上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。