快訊

台中女中男師上課開黃腔遭記過…下學期任導師 學生憤怒PO網

72歲夫妻攢夠退休金「移居東南亞養老」遭3原因勸退：不如想像中美好

國家警報響了！6縣市大雷雨炸1小時 防雷擊、冰雹

聽新聞
0:00 / 0:00

國家警報響了！6縣市大雷雨炸1小時 防雷擊、冰雹

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
6縣市大雷雨炸1小時，慎防雷擊、冰雹等。聯合報系資料照片
6縣市大雷雨炸1小時，慎防雷擊、冰雹等。聯合報系資料照片

午後大雷雨來了，中央氣象署針對雙北等6縣市發布大雷雨即時訊息，持續約1小時，呼籲民眾慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪(河)水暴漲。

氣象署下午13時19分發布大雷雨即時訊息，警戒區域：新北市、台北市，持續時間至14時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪(河)水暴漲，以及低能見度。

氣象署下午13時05分針對桃園市發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時0分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

下午13時10分發布大雷雨即時訊息，警戒區域：台中市、新竹縣、苗栗縣，持續時間至14時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

大雷雨

延伸閱讀

12縣市大雨特報 4縣市大雷雨轟1小時慎防雷擊、冰雹

低壓槽+冷心低壓 吳聖宇：今起3天午後大雷雨這些地方下最大

新北市大雷雨來了！狂轟1小時 慎防雷擊、淹水

雷聲隆隆！大雷雨炸北北桃 6縣市大雨特報、山區暴雨國家級警報響

相關新聞

國家警報響了！6縣市大雷雨炸1小時 防雷擊、冰雹

午後大雷雨來了，中央氣象署針對雙北等6縣市發布大雷雨即時訊息，持續約1小時，呼籲民眾慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪(河)水...

台灣消保會抽檢市售枸杞 竟都驗出重金屬有機產品也在其中

台灣消保協會針對市售30件枸杞產品，進行重金屬含量檢測，結果顯示「所有樣品」均檢出重金屬鎘與鉛，包括通過有機驗證的枸杞產...

玲玲颱風估今生成 氣象署：下周還有熱帶系統恐發展

中央氣象署預報員趙竑上午指出，未來一周大致屬於高溫炎熱的天氣，中午過後要留意有午後雷陣雨發展。周三前水氣偏多，午後易有雷...

台鐵產工交通部前陳抗高鐵延伸宜蘭案 怒台鐵恐損失580億元

高鐵延伸宜蘭案7月10日通過環境部環評初審，本月20日再送環評大會，反對方今至交通部前陳抗，指出交通部僅對外召開3場公聽...

甜甜價僅止於商品標價？消保處調查 逾6成賣場超市出現售價高於標價

賣場超市結帳時，你是否曾發現售價與標價不一致?行政院消保處調查18家賣場超市發現，12家出現標價高於售價的現象，占比逾六...

低壓槽+冷心低壓 吳聖宇：今起3天午後大雷雨這些地方下最大

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今起遇到季風低壓槽北上，加上冷心低壓逐漸西移來到台灣上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。