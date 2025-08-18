聽新聞
國家警報響了！6縣市大雷雨炸1小時 防雷擊、冰雹
午後大雷雨來了，中央氣象署針對雙北等6縣市發布大雷雨即時訊息，持續約1小時，呼籲民眾慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪(河)水暴漲。
氣象署下午13時19分發布大雷雨即時訊息，警戒區域：新北市、台北市，持續時間至14時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪(河)水暴漲，以及低能見度。
氣象署下午13時05分針對桃園市發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時0分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
下午13時10分發布大雷雨即時訊息，警戒區域：台中市、新竹縣、苗栗縣，持續時間至14時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。
