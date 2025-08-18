逾萬人等待器官移植 衛福部攜手長庚推線上簽署籲響應
據統計，台灣目前仍有超過1萬人迫切等待接受器官捐贈，每天平均有3.3人因等不到器官移植而離世。衛福部及林口長庚醫院長期推廣器官捐贈觀念，今舉辦「分享愛·讓生命連線~器官捐贈簽署宣誓活動」，呼籲民眾加入線上簽署行列，讓等待器官移植的患者延續生命與希望。
肺臟受贈者黃恩芹女士今於活動中分享自己向來健康，卻在2023年出現咳嗽及呼吸喘的症狀，經長庚醫院檢查後診斷為俗稱「菜瓜布肺」的肺部纖維化，病情在短短一個月內迅速惡化到需靠氧氣筒維生。
黃恩芹說，接到移植通知時百感交集，術後歷經復健，從臥床到站立、從慢走到踩腳踏車，支撐她的是不畢負捐贈者的大愛信念。她心懷感激，表示「如果沒有您大愛無私的捐贈，我將無法擁有第二次的生命」。
衛福部部長邱泰源出席表示，器官捐贈是愛與希望的延續，更是生命善終的崇高選擇，感謝捐贈者的無私，讓愛與希望得以延續，為無數病患點亮重生的曙光，向所有在生命最後一刻，仍願意選擇成就他人生命的捐贈者與家屬，致上最深切的敬意與感謝。
邱泰源說，面對數位時代的來臨，衛福部已推動線上簽署服務，讓民眾可透過「身分驗證」直接完成器官捐贈同意或撒回，以及安寧緩和醫療意願等項目，並完成健保卡註記，兼顧快速、便利與環保，鼓勵更多年輕族群與數位世代參與器官捐贈行列。
林口長庚院長陳建宗則指出，林口長庚醫院配合政府政策，全力宣導器官捐贈，並且發展移植醫學，去年共協助31名病人完成大愛捐贈，完成113例大愛移植，讓眾多病人與家庭獲得重生與圓滿。
醫院透過海報、電視牆、公播影片、簽署櫃台宣導，以及定期辦理宣導週、深入社區與病友團體，持續提供末期醫療抉擇資訊及簽署協助。林口長庚醫院於去年榮獲全國器官捐贈宣導月優良響應機構獎、健保卡器捐意願註記北區醫學中心第二名，以及第一類器官捐贈全國排名第二，為延續生命的愛心行動盡一份心力。
