12縣市大雨特報 4縣市大雷雨轟1小時慎防雷擊、冰雹
午後雷雨來了。中央氣象署中午12時55分針對北北桃等12縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。
氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（18）日桃園、高雄、屏東地區及西半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。
大雨：台北市山區、新北市山區、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市、屏東縣、恆春半島。影響時間：18日下午至18日晚上。
此外，下午13時05分針對桃園市發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時0分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
下午13時10分發布大雷雨即時訊息，警戒區域：台中市、新竹縣、苗栗縣，持續時間至14時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。
