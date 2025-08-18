台鐵產工交通部前陳抗高鐵延伸宜蘭案 怒台鐵恐損失580億元

高鐵延伸宜蘭案7月10日通過環境部環評初審，本月20日再送環評大會，反對方今至交通部前陳抗，指出交通部僅對外召開3場公聽會，就執意推動花費3500億稅金的北宜高鐵，不僅形成高鐵與台鐵雙輸的局面，還讓台鐵損失580億元，認為交通部與台鐵公司有責爭取北宜直鐵方案，履行台鐵公司化目標，並要求針對高鐵延伸宜蘭方案向員工提營收衝擊影響評估。

高鐵延伸宜蘭計畫，路線自高鐵南港站向東至宜蘭，全線總長60.6公里，包含10座隧道、12座橋梁，沿線經南港、汐止、平溪、雙溪、貢寮，避開翡翠水庫集水區後進入頭城，於宜蘭縣政府東南側設站（宜蘭縣中心點），預計最快2036年完工通車，台北至宜蘭行車時間為27分鐘。

環境部上月10日召開本案第二次初審，反對團體提出7大質疑，批評交通部沒溝通，漠視民意、操弄數據，應先釐清為何忽略直鐵取代高鐵現行計畫可行性等，最後環委仍決議通過初審，送環評大會討論，交通部鐵道局也承諾重新檢核開發涉及的旅行時間、經濟效益等評估。

反對方今天再到交通部前陳抗，高喊「少百億收入，斷台鐵未來，交通部推北宜高鐵，自毀台鐵改革」，強調台鐵員工拒絕讓利，並提出2大訴求，包含交通部與台鐵有責爭取北宜直鐵方案，履行台鐵公司化目標，並要求針對高鐵延伸宜蘭方案向員工提將營收衝擊影響評估。

宜蘭前建設局長及台鐵前副總工程司林旺根說，高鐵延伸宜蘭斥資高達4000億，卻僅設1站，不僅對運輸效益幫助極為有限、對國5運量移轉與紓解效果不到5％，還大量分食台鐵東線宜蘭至南港間運量，造成北宜鐵路運輸功能嚴重弱化，形成高鐵與台鐵雙輸的局面。

高鐵延伸宜蘭監督聯盟召集人康芳銘說，高鐵延伸宜蘭的車站特定區規畫，嚴重背離全國國土計畫與宜蘭縣國土空間秩序的發展原則；宜蘭觀光旅遊模式以節點分散與自駕為主，自駕一日遊比率逾7成，即便高鐵能快速將旅客送至壯圍，若缺乏完善的接駁、共享運具及網狀交通配套，難以滿足假日家族旅遊的需求。

台鐵產工秘書長朱智宇表示，北宜高鐵案機載8月20日送環境部環評大會，若核定恐將衝擊台鐵東部幹線營收，依據7月22日台鐵公司評估，每年將會短收將近8億，若包含未採納北宜直鐵方案可能的營收，台鐵30年計算下，將會損失高達580億元。

朱智宇指出，交通部僅對外召開3場公聽會，就執意推動花費3500億稅金的北宜高鐵，放棄同樣可以改善交通，但僅需三分之一經費的北宜直鐵方案，自毀當時台鐵公司化改革的規畫。