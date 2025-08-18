遭冒名偽造文書詐騙 羅一鈞：簽名沒那麼醜

快訊

中央社／ 台北18日電

女子自稱疫情指揮中心總秘書，偽造疾病管制署副署長羅一鈞簽名，收費幫人喬台大病床。羅一鈞今天澄清，他的簽名沒那麼醜，也從不幫人喬床，已向警方報案偽造文書、妨礙名譽。

鏡新聞報導，女子「黃冠禎」自稱是疫情指揮中心總秘書、疾管署副秘書，收費幫病患喬台大醫院病床，並在社群軟體Instagram發佈有羅一鈞簽名的醫療同意書取信受害者，詐騙急於尋求醫療資源的民眾及家屬。

羅一鈞今天透過臉書（Facebook）提出三點澄清，首先強調，疾管署沒有黃冠禎、沒有「副秘書」這個職位，中央流行疫情指揮中心也沒有「總秘書」這個職位。

其次他說，自己的簽名不是長那樣，「沒有那麼醜」。也從不幫人喬床，還在台大當住院醫師、總醫師時，他就很討厭來喬床的特權人士，現在還是這樣。

羅一鈞並指出，自己是看週刊報導才知道有「黃冠禎」這個人，從未接觸也根本不認識，請大家不要上當。

法律行動部分，羅一鈞表示，稍早疾管署已經去中正一分局報案「偽造文書、妨礙名譽」。但詐欺罪名部分，則要實際詐騙受害人出面，舉證報案才能成立；盼將此人繩之以法、別讓更多人受害。

