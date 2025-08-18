丹娜絲風災善款累計4.7億 LINE Pay勸募8月19日關閉

台灣中南部遭風災豪雨重創，公設賑災基金會募款迄今收到近2.9萬筆，募得近新台幣4.7億，距離目標僅差3000萬元，將於20日截止，LINE Pay勸募配合金流作業將提前於19日關閉。

颱風丹娜絲7月6日深夜於嘉義布袋登陸，造成中南部多處停水、停電、房屋破損及淹水，後續又逢連日豪大雨，許多民眾財產、家園及生活受到重創。衛福部7月21日開放賑災基金會專戶募款，募款期間至8月20日。

財團法人賑災基金會統計，截至8月17日止，丹娜絲風災募款專案總計接獲捐款近2萬9000筆，募得款項逾新台幣4億7000萬元；其中百萬以上捐款共計85筆，捐款逾3億9000萬元。

賑災基金會今天透過新聞稿指出，距離預募金額5億僅差3000萬元，即將達標。專案勸募剩餘最後3天，請有意捐款民眾把握時間；各捐款管道中，LINEPay專案捐款部分，配合金流作業提前關閉，將於8月19日（星期二）晚間11時59分截止募款。

賑災基金會表示，所募得款項將專款專用，用於災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建項目。後續款項運用將受理公私部門申請，嚴格審查、儘速執行，募款結束後，依規定進行公開徵信，並公開款項支出清單，嚴謹遵守募款責信原則。