家人探病竟讓病患呼吸困難險插管 醫曝慢性病+流感勿錯過黃金治療期

一位61歲女性糖尿病患長期血糖控制不佳，今年一月因肺炎住院，經抗生素治療，病況稍有起色，家屬以為將迎來出院日，但二月突發呼吸急促、胸悶，X光顯示右下肺再出現嚴重感染，檢驗為流感病毒陽性，追查發現，感染源疑似是前來探病、已出現咳嗽與流鼻水的家人。

台灣今年將邁入超高齡社會，流感不再只是季節性病毒，而是可能引爆重症、癱瘓家庭的健康風險。台灣胸腔暨重症加護醫學會邀請柔道國手楊勇緯與人氣LINE角色「醜白兔」，化身「流感守護者」，一同宣導流感預防與治療觀念。

「慢性病患者原本搖搖欲墜的健康上，若又感染流感。如同再加一把火。」收治患者的台北榮總胸腔部呼吸感染免疫科主任馮嘉毅說，該患者具備高齡與多重慢性病的高危險條件，病情就像被按下加速鍵般急遽惡化，一度出現血氧持續下降、呼吸困難恐插管的重症現象，最終歷經兩輪抗病毒治療後，病況才逐漸回穩，脫離重症風險。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民說，流感重症不只與年齡有關，共病更是風險倍增的關鍵因子，特別是糖尿病、心血管、慢性肺病患者。當病毒在家庭內部快速傳播，幼童與長者往往成為最脆弱的破口。臨床觀察發現，多數重症患者錯過48小時治療黃金期，才讓病情急轉直下。

陳育民指出，流感病毒株快速變異且傳染性極高，容易在家庭與社區間快速擴散，尤其對高齡、慢性病患者與免疫功能不全者等高風險族群，恐誘發嚴重併發症。根據國際研究顯示，每10位流感住院患者中，就有3至4人併發急性肺炎。

「慢性病不會馬上讓人倒下，但感染流感，後果可能非常嚴重。」陳育民說，據美國疾病管制與預防中心（CDC）統計，95%的成年流感住院患者有至少一種慢性疾病。另，我國衛福部國民健康署研究，全台65歲以上民眾，高達85.9%患有至少一種慢性病，其中以高血壓、糖尿病、心血管與慢性肺病最為常見。

陳育民表示，慢性病如同重症的「助燃劑」，大幅提高肺炎、呼吸衰竭、急性心肌梗塞與死亡風險，例如，糖尿病患者感染流感後，其死亡風險是一般人的3.27倍；心臟病族群引發急性心肌梗塞風險則增加6倍。

許多民眾誤將流感視為一般感冒，選擇自行服藥或「撐過去」，結果短短數日內病情急遽惡化，進展為住院甚至加護病房治療的重症個案屢見不鮮。為此，陳育民提出「流感三部曲」概念為上呼吸道感染，進而啟動免疫反應，最後是嚴重併發症，民眾應多加注意。

醫學會呼籲，民眾應在出現發燒、喉嚨痛、鼻炎等輕症期就積極治療，不然若後續病毒擴散至肺部，誘發免疫風暴，嚴重可能進展為病毒性肺炎、急性呼吸窘迫症候群（ARDS）、敗血症，甚至多重器官衰竭，進入加護病房的風險大幅提高。

陳育民提醒，家中若有高風險族群，一旦有人確診流感，應同步觀察其他成員健康狀況，必要時一併就醫，及早使用抗病毒藥物治療，避免疫情在家庭內部擴散。

馮嘉毅說，流感不是輕症、小病，即使症狀輕微，也應第一時間就醫並接受評估，避免讓病毒再度擴散。面對高齡與兒童用藥順從性低、服藥困難的挑戰，他指出，臨床實證顯示一次服用的新型口服抗病毒藥物，能有效降低家庭內傳播風險，相較安慰劑，新型藥物可將家庭內病毒傳播風險降低30%，暴露後預防效果達86%。

馮嘉毅說，台灣共病人口逐年攀升，流感將成為最難預測的健康風險之一，「病毒不會等你準備好，拖延一天，就多一分讓患者及同住家人跌入重症的風險」。

台灣胸腔暨重症加護醫學會邀請柔道國手楊勇緯與超人氣角色「醜白兔」，擔任「流感守護者」，齊力為即將來臨的流感季宣導，呼籲民眾重視流感症狀，及早治療。

楊勇緯說，健康是最強的後盾，不管在賽場上還是生活中，身為運動員，他必須全方位檢視自己的狀態，從睡眠、飲食、訓練到心理調適，任何細節都可能影響表現。他也觀察，身邊不乏有人因輕忽流感而被迫中斷工作或計畫，這讓他更加意識到，穩定的健康狀態是持續前進的關鍵。

在即將到來的流感高峰期，楊勇緯說，每個人都應像選手備賽一樣做好準備，一旦出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等不適症狀，就應立即關注並及早就醫，把健康擺在第一位，避免病情惡化或再度傳染。