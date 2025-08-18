器官捐贈打造第2次生命 邱泰源籲民眾線上簽署

衛生福利部與林口長庚紀念醫院今天舉辦「器官捐贈簽署宣誓活動」，衛生福利部長邱泰源表示，長庚擁有國際級醫療技術，配合器捐能造福更多人，呼籲更多民眾加入線上簽署行列。

依據「器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心」統計，台灣目前仍有超過1萬人迫切等待接受器官捐贈，每天平均有3.3人因等不到器官移植而離世，為讓更多生命延續，衛福部及林口長庚醫院長期推廣器官捐贈觀念，今天上午在林口長庚醫院舉辦「分享愛‧讓生命連線~器官捐贈簽署宣誓活動」，呼籲更多民眾加入線上簽署行列。

肺臟受贈者黃恩芹出席活動表示，她在2023年出現俗稱「菜瓜布肺」的肺部纖維化，短短一個月內就惡化到需靠氧氣筒維生，器官移植後，經過復健從臥床到站立、慢走甚至踩腳踏車，支撐她的就是不辜負捐贈者大愛的信念，她想對素昧平生的天使表達由衷感謝，讓她擁有第2次的生命。

邱泰源接受媒體聯訪表示，這幾10年來台灣在器捐部分結合安寧緩和醫療的推廣，的確造福很多病患，感謝全國器捐團隊及每個醫院的認真推廣，長庚醫院擁有國際級的醫療技術，若配合器捐活動推廣得更順利，絕對有能力造福更多病人，同時也可帶領全國醫院把照顧落實得更有品質，成為世界之光。

對於媒體詢問，有醫院疑似違反器官捐贈程序，在病患心跳尚未停止下即通報檢警相驗並進行器官摘除爭議，邱泰源指出，相關問題一直在檢討釐清，除衛福部與器捐中心開會外，最近也會跟法務部溝通，相信未來一定會圓滿的處理，目前已有初步共識，當然有些必備條件一定要完成，會持續進行相關法令及流程的檢討。

林口長庚紀念醫院院長陳建宗說，器官捐贈在醫療發展非常重要，它是個困難的手術，黃女士經過肺臟移植後可以回復完全正常的生活，長庚醫院鼓勵民眾配合衛福部的宣傳，一起來響應器捐活動。

陳建宗說，衛福部長邱泰源上任後把健保總額費率提升到歷年來最高，對醫療環境提升做出很大的貢獻，衛福部跟健保署在5月後也通過對急診醫師的診察費，或護理師照顧費的調整，對醫療人員的照顧大幅提升，大家對醫療環境的不滿可能無法一次到位，但在總統賴清德跟衛福部的支持下，相信醫療環境會逐漸改善。