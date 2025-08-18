加熱菸有條件通過 未合法上市 但上網蒐關鍵字就能買到？

衛福部國健署今年7月底有條件通過加熱菸審查，有2家業者共14個品項獲得核定，但仍需經準備期，才能正式上市販售。台灣拒菸聯盟發現，電子煙、加熱菸黑市猖獗，網路社群充斥違法廣告，明目張膽販售加熱菸及其載具，甚至輸入關鍵字就出現約20個專賣網站，政府打擊菸害完全破功。

國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，暑假是青少年社交活動高峰期，看見同儕使用菸品都會增加嘗試的興趣。新型菸品對青少年是一大誘惑，政府依「菸防法」加強對市面及網路的查緝，但不見成效。隨便以「加熱菸」搜尋，就查到專賣網站，還有掛羊頭賣新型菸品的網站，標榜最新加熱菸，口味應有盡有、便利商店3天到貨。

「有條件通過的加熱菸還未正式合法販售，但是專賣網站充斥違法廣告，公然販售加熱菸及其載具。」王瀚陽說，明明不合法卻隨處可買，新興菸品已成為菸害防制與危及下一代健康的大破口〪。他呼籲，政府不能坐視不管，更不能應菸商需求違法開放加味加熱菸上市。

台灣共善促進協會秘書長張文昌表示，一名學生只是在臉書搜尋「電子煙」三個字，短短一小時就收到10多名賣家私訊。還有一名網友加入加熱菸LINE購買群組，見到稱號「IQ*S（加熱菸）小幫手」在群組內對近500名成員狂推加味加熱菸。這些情況幾乎每天發生，家長團體憂心，新興菸品肆虐校園危機加劇，還有背後隱藏的毒品問題。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗強調，任何菸品包括加熱菸及其載具（無論有無通過審查），依菸害防制法規定，都不能在網路上販賣、廣告。新型菸品加熱菸或電子煙，菸商都是採用同樣的行銷伎倆、廣告話術與通路販售吸引年輕人場。政府必須將「衛生福利部電子煙查緝平台」改為「衛生福利部新型菸品查緝平台」，同步確實監管，保護下一代免於菸商的魅惑行銷。

台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然，依據公共衛生的預警原則，有危害的物質應該要從嚴管理、事先預防，而非事後補救。目前沒有加味菸管理辦法，所以先「有條件」通過加味的加熱菸，未來有管理辦法後，再撤銷加味的加熱菸許可。這邏輯完全錯誤，政府的「無法可管」其實就是缺乏法令依據的「無法核准」，應該「無法上市」才對。

台灣拒菸聯盟喊話：新署長加油，立即頒布緊急命令暫緩加味加熱菸上市，要求依法堵住網路行銷加熱菸的漏洞，切勿成為台灣40年菸害防制成果功虧一簣的推手。「危害年輕人甚鉅的加味加熱菸沒有上市的急迫性，請立即以緊急命令暫緩加味加熱菸上市許可。」

※ 提醒您：抽菸，有礙健康