快訊

「地瓜球馬桶」LINE貼圖不能用了？2招自製變「永久免費用」表情貼

失智症婦預立遺囑房產全給長孫 女兒控誘導照抄判無效

郭董變了？高球場捕獲野生郭台銘 「頭髮全白」近況曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

保障居住與財產權益 民團要求修法廢除區段徵收制度

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
民間團體今天召開記者會，要求內政部修法廢除區段徵收制度，並推動協議式開發，以保障人民居住與財產權益。記者李柏澔／攝影
民間團體今天召開記者會，要求內政部修法廢除區段徵收制度，並推動協議式開發，以保障人民居住與財產權益。記者李柏澔／攝影

民間團體今天召開記者會表示，「818拆政府」事件屆滿12年，然而主流政黨持續拒絕廢除區段徵收制度，惡法至今仍在傷害台灣人民，呼籲內政部盡速啟動修法，廢除區段徵收制度，並推動協議式開發，以保障人民居住與財產權益。

航空城區段徵收訴訟律師團成員、義謙律師事務所主持律師翁國彥表示，近期台北高等行政法院110年度訴字第 859 、860號、110年度訴字第379等3件關於航空城區段徵收的判決，確認行政機關恣意將不同意者土地納入區段徵收違法。法院確立了未來區段徵收案件除了促進土地利用之外，必須有其他重要公益目的，並且需考量不同意徵收者的財產權及居住自由所受限制。

本全律師事務所長詹順貴指出，法界長年批判區段徵收超額徵收興辦事業所必須之土地，以及都市計畫公告前即徵收等問題明顯違法、違憲。從苗栗大埔、彰化高鐵特定區到近期的航空城案，已經有多件區段徵收案在法院遭判決撤銷或宣告違法，顯見現行區段徵收制度早已不堪司法審查的檢驗，呼籲內政部啟動修法，另設都市計畫整體開發合理、合法的土地取得工具。

社子島自救會發言人李華萍說，社子島是全台前5大的迫遷案之一，1萬多名居民正面臨家園被徵收、全島被剷平的命運。台灣雖自詡為民主國家，卻仍沿用威權時代遺留下來的區段徵收機制，以公共利益為名，剝奪人民土地與居住權，迫使百姓搬離世代居住的家園，「沒有徵收，就不會有安置的問題。」

台灣人權促進會秘書長余宜家表示，區段徵收制度問題形式上地主可分回建地，卻無法選擇不參與，與真正的合作開發相去甚遠。大資本與財團往往透過配地規則優先取得區位最佳的土地，小產權者與無產權者則由於最小配地面積等限制只能被迫離開，形成土地再集中化的逆分配。此外，政府透過擴大徵收私人土地並轉售財團，以充盈財務，已違反公平負擔原則，明顯有違憲疑慮。內政部必須立即啟動修法程序，廢除區段徵收制度，並推動協議式開發。

立委林淑芬表示，區段徵收制度不斷地引發人民抗爭，耗費龐大的社會成本，都市計畫整體開發勢必朝向協議式開發的方向調整制度。據悉，地政司已經研議類似的修法方向，也已經跟地方政府有初步的溝通，呼籲內政部應該立即啟動修法的進程，盡快將部版修正草案送行政院，解決這個沉痾已久的爭議。

修法 內政部 區段徵收

延伸閱讀

新竹松林國小校舍不足 縣府完成土地交換將擴建

重啟核三公投倒數 民團遊行籲投下反對票

拒絕核三延役 民團呼籲守護永續家園

高雄大林蒲遷村 115年第2季啟動土地價購協議

相關新聞

台灣消保會抽檢市售枸杞 竟都驗出重金屬有機產品也在其中

台灣消保協會針對市售30件枸杞產品，進行重金屬含量檢測，結果顯示「所有樣品」均檢出重金屬鎘與鉛，包括通過有機驗證的枸杞產...

玲玲颱風估今生成 氣象署：下周還有熱帶系統恐發展

中央氣象署預報員趙竑上午指出，未來一周大致屬於高溫炎熱的天氣，中午過後要留意有午後雷陣雨發展。周三前水氣偏多，午後易有雷...

甜甜價僅止於商品標價？消保處調查 逾6成賣場超市出現售價高於標價

賣場超市結帳時，你是否曾發現售價與標價不一致?行政院消保處調查18家賣場超市發現，12家出現標價高於售價的現象，占比逾六...

低壓槽+冷心低壓 吳聖宇：今起3天午後大雷雨這些地方下最大

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今起遇到季風低壓槽北上，加上冷心低壓逐漸西移來到台灣上...

影／一夜斷生計！溫室鋼斷苗株死 蘭農悲痛：政府無視抗颱係數難規範

「沒辦法搶救的只能放棄，而且你搶救出來，它還是會爛掉…」台南白河采耘蘭園的負責人張小姐帶著我們低著頭，小心翼翼地往溫室盡...

亞洲汙染最嚴重！自來水也有微塑膠粒 專家：1步驟可移除9成

飲用水受到汙染要怎麼做才能喝得安心呢？食安專家楊世煒發文，稱根據研究，一瓶500毫升的瓶裝水，可能就含有10萬顆微塑膠顆粒，且亞洲和非洲是汙染最高的區域，但也透露只要「將水燒開」後再放涼或再過濾，藉可移除9成的塑膠顆粒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。