保障居住與財產權益 民團要求修法廢除區段徵收制度

民間團體今天召開記者會表示，「818拆政府」事件屆滿12年，然而主流政黨持續拒絕廢除區段徵收制度，惡法至今仍在傷害台灣人民，呼籲內政部盡速啟動修法，廢除區段徵收制度，並推動協議式開發，以保障人民居住與財產權益。

航空城區段徵收訴訟律師團成員、義謙律師事務所主持律師翁國彥表示，近期台北高等行政法院110年度訴字第 859 、860號、110年度訴字第379等3件關於航空城區段徵收的判決，確認行政機關恣意將不同意者土地納入區段徵收違法。法院確立了未來區段徵收案件除了促進土地利用之外，必須有其他重要公益目的，並且需考量不同意徵收者的財產權及居住自由所受限制。

本全律師事務所長詹順貴指出，法界長年批判區段徵收超額徵收興辦事業所必須之土地，以及都市計畫公告前即徵收等問題明顯違法、違憲。從苗栗大埔、彰化高鐵特定區到近期的航空城案，已經有多件區段徵收案在法院遭判決撤銷或宣告違法，顯見現行區段徵收制度早已不堪司法審查的檢驗，呼籲內政部啟動修法，另設都市計畫整體開發合理、合法的土地取得工具。

社子島自救會發言人李華萍說，社子島是全台前5大的迫遷案之一，1萬多名居民正面臨家園被徵收、全島被剷平的命運。台灣雖自詡為民主國家，卻仍沿用威權時代遺留下來的區段徵收機制，以公共利益為名，剝奪人民土地與居住權，迫使百姓搬離世代居住的家園，「沒有徵收，就不會有安置的問題。」

台灣人權促進會秘書長余宜家表示，區段徵收制度問題形式上地主可分回建地，卻無法選擇不參與，與真正的合作開發相去甚遠。大資本與財團往往透過配地規則優先取得區位最佳的土地，小產權者與無產權者則由於最小配地面積等限制只能被迫離開，形成土地再集中化的逆分配。此外，政府透過擴大徵收私人土地並轉售財團，以充盈財務，已違反公平負擔原則，明顯有違憲疑慮。內政部必須立即啟動修法程序，廢除區段徵收制度，並推動協議式開發。

立委林淑芬表示，區段徵收制度不斷地引發人民抗爭，耗費龐大的社會成本，都市計畫整體開發勢必朝向協議式開發的方向調整制度。據悉，地政司已經研議類似的修法方向，也已經跟地方政府有初步的溝通，呼籲內政部應該立即啟動修法的進程，盡快將部版修正草案送行政院，解決這個沉痾已久的爭議。