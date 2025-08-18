雙和醫院急診護病比飆升 衛福部長邱泰源喊查 醫師工會：搞錯重點

雙和醫院急診醫療人員近期張貼一則「急診護病比1:13，不耐久候可至其他醫院就醫」的告示，引發軒然大波，衛福部長邱泰源表示將「查有無違法」。醫師職業工會今表示，邱泰源「實為搞錯重點」，急診人力負擔無上限，與其放話責難，不如思考為何現行政策無法減少來診、增加病房收治、補足人力。

醫師職業工會表示，此發言凸顯了官方對於議題掌握與相關規範的認知落差，更映照出當前台灣各大醫院急診面臨的空前危機。

「邱泰源沒有搞清楚狀況。」醫師職業工會秘書長陳亮甫說，衛福部規定護病比一比六，是病房護病比規範，一旦人力照顧比超過此數字，代表照護負荷超過安全閾值，必須停止接收更多患者。但急診護病卻比遠超一倍有餘，此怪誕狀況原因是過去認為急診僅提供患者應急處置，且何時何地會湧現突發性增多的醫療需求難以預料，難以制定急診護病比。

如今各醫院為符合衛福部要求的病房護病比，讓許多患者在急診等待住院，造成急診壅塞，患者在急診等候時間大幅度延長。當源源不絕的患者若有住院需求，須持續在急診等候，為期數天到數周的狀況皆有。

陳亮甫說，急診醫療人員不可能坐視病情惡化而不進行必要治療，一名急診護理師照顧10多名各式輕重症患者，並非罕見，於是護病比可能暴增至一比十五、一比廿都有可能，造成急診醫療負荷陡增，除了藥物治療、生命徵象監測以外，還必須處理臥床患者的便溺與餐食，無怪乎急診護理人員離職數暴增，更加陷入照護負擔重的惡性循環。

若要降低急診護病比，無非減少來診數量、提高病房收治容量、增聘急診護理員額這三個作法。陳亮甫說，但政府無意挑戰民眾就醫自由，護理人力也不能召之即來，急診護理補助姍姍來遲，都是造成現況的元兇。醫療人員都想問，衛福部長想查的不法究竟為何？更直白地說，急診護病比高漲就是符合一切政府制度下的產物，代價是居高不下的急診醫護離職潮，疫情後幾乎不曾改善。

從年初急診壅塞問題至今，衛福部確實不是毫無作為，包含提高急診診察與護理給付、推廣OPAT（非住院靜脈注射藥物）模式、發放醫院護理人員津貼等。陳亮甫說，但這些作為究竟有無改善現況，除了民眾一無所知以外，醫療人員也感受稀薄，尤其看到部長似乎要等候新聞來了，才了解急診慘況，「恐怕遞交離職單的速度會快過長官的公文」。