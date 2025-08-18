甜甜價僅止於商品標價？消保處調查 逾6成賣場超市出現售價高於標價
賣場超市結帳時，你是否曾發現售價與標價不一致?行政院消保處調查18家賣場超市發現，12家出現標價高於售價的現象，占比逾六成。消保處提醒消費者，於賣場超市結帳後應留意收據明細所顯示之商品售價，是否與商品標價相符合，倘若發現售價高於標價可立即向業者反應，應以標價結帳，以維護自身權益。
賣場超市零售業等消費場所，常藉由標示促銷價格吸引消費者購買，但商品多樣且促銷價格經常浮動，屢有標示價格與實際售價不符的情況，為維護消費者權益，消保處4月至5月間前往台北市、新北市、苗栗縣及雲林縣之賣場超市零售業等消費場所進行聯合查核，共計查核18家，其中涉及缺失者計12家，已請主管機關經濟部督導地方政府依法要求業者改正，促使賣場標價與售價達成一致。
消保處表示，18家賣場之中，12家賣場均有標價與售價不一致情形，賣場缺失比率家數達67%；查核品項總計520件之中，共計41件有標價與售價不一致情形，缺失品項數比率達7.9%。其中標價高於售價共計35件(12家)，但也有標價低於售價共計6件(3家)。
消保處表示，除已請主管機關經濟部依法處理外，並針對本次查核發現缺失之樣態，如有溢收商品售價須請賣場業者退還消費者；同時應加強該類場所管理人及現場從業人員法規宣導及教育訓練。
