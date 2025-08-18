台灣消保會抽檢市售枸杞 竟都驗出重金屬有機產品也在其中

台灣消保協會針對市售30件枸杞產品，進行重金屬含量檢測，結果顯示「所有樣品」均檢出重金屬鎘與鉛，包括通過有機驗證的枸杞產品。消保會採樣通路包含大賣場、傳統市場、三鳳中街、好市多、網路賣場，其中鎘超過鮮果標準有4件(2件為有機枸杞，分別購自全聯和網路平台)，鉛超過鮮果標準有2件（購自家樂福和網路平台）。

台灣未生產枸杞果肉，僅部分業者種植枸杞葉子，市售枸杞全為進口，尤以中國為9成進口產地。近年養生風潮興起，不少人長期將枸杞泡茶、煲湯或直接食用，然而枸杞在栽種過程中可能因土壤污染、施肥、灌溉水源、加工乾製過程而累積重金屬，加上枸杞植物的重金屬富集能力強，易有殘留問題，台灣消保協會近日為此抽樣市售30件枸杞。

台灣消保協會醫事專業委員、義守大學醫學科學與生物科技學系教授劉麗芬表示，根據農糧署標準換算，重金屬鎘長期攝取量建議為每日低於62克、鉛則是每日20克，「每日最多吃一小把食用枸杞，若要確保保健效果，可從中醫處方拿取『科學中藥』」；目前政府針對枸杞食品採「鮮果標準」，鎘需小於0.05 mg/kg、鉛需小於0.1 mg/kg，此次抽樣30件產品皆檢出鎘、鉛殘留。

30件產品中，台灣消保協會檢測出4件枸杞產品鎘殘留量超標，最高檢出0.081mg/kg，其中2件為有機枸杞，分別購自全聯、三鳳中街以及網路平台。另有2件鉛殘留量超標，最高值達0.13mg/kg，一件紅枸杞來自家樂福通路，另一件是網路購買黑枸杞產品。劉麗芬提醒，長期過量攝入鎘鉛會增加腎臟損傷、骨質疏鬆、神經損害和心血管疾病風險。

台灣消保協會理事長麥仁華表示，現行檢驗標準是以鮮果為基準，但市售枸杞皆為果乾，枸杞在乾燥過程中大量流失水分，重金屬含量相對濃縮，濃度進而提高，「導致即使檢驗值超過標準，仍無法說其超標」，呼籲政府應針對枸杞乾製品訂定更合理、嚴格的專屬標準，並加強市場抽驗與來源管理。