全家就是你家！全家一起友善移工 共融到歸屬 讓台灣成為第二個家

據統計，台灣目前共有約84萬名移工，不過這群移工朋友們的生活需求，卻長期遭到忽略。全家便利商店2年前啟動「全家一起友善移工」計畫，將全台4300間店舖打造為移工友善賣場，今再贊助金鐘入圍節目「我們回家吧」推出第三季壓軸影片「印尼特集—─跟著印尼移工回家」，促成十年未回家的移工Diana返鄉與家人團聚，亦與One-Forty、SELF PICK於台北松菸誠品電影院舉辦首映會暨座談會「從共融到歸屬：移工的第二個家」，邀請企業、NGO與文化機構代表於現場跨界交流、倡議友善移工，希冀讓台灣成為移工感受到心安的第二個家。

「從共融到歸屬：移工的第二個家」首映會曁座談會， 移工議題意見領袖張正(左起)、雙金影后謝盈萱、全家便利商店總經理薛東都、全家便利商店董事長葉榮廷、印尼移工Diana、主持人曾寶儀、One-Forty創辦人陳凱翔、聯合線上總經理官振萱、台灣地方創生董事長陳美伶與故宮博物院科長康綉蘭。圖／One-Forty提供

台灣移工主要來自東南亞各國，在台灣面臨少子化、高齡化的現況下，儼然已經成為台灣勞動市場主力。全家便利商店董事長葉榮廷分享「全家一起友善移工」計畫的起心動念，是當初有位店長回報總部，店內有位印尼移工連續一個月只買滑蛋牛肉燴飯，一問之下才知道是看不懂中文、也不敢問，「吃這個、最安全」。也因為這個「痛點」，讓「全家」陸續催生出東南亞4國語系「溝通友善墊板」、NO PORK無豬肉鮮食標示及熟食區，將全台4300間「全家」打造成語言飲食都友善的賣場。

活動會場舉辦「全家一起友善移工」特展，展現「全家」用行動支持移工在台的生活。圖／One-Forty提供

在「從共融到歸屬：移工的第二個家」座談會中，One-Forty創辦人陳凱翔提到，「一個社會的進步，來自於如何對待來自不同國家、語言、文化的人。全家便利商店不僅店內實踐友善服務，甚至做了教育訓練的影片，讓他們服務時知道要如何更友善對待不同宗教信仰的人。社會接納多元族群，因此碰撞出創新的服務、創造新的價值，讓我們的社會變得更有韌性」。

One-Forty共同創辦人陳凱翔。記者沈昱嘉／攝影

全家便利商店總經理薛東都則提到，由於「高中畢業就離開澎湖到台北，很能體會離鄉背井的心情，自己媽媽高齡102歲，家裡有移工照顧超過20年，很感謝移工朋友的付出，讓自己和兄弟姊妹能安心在外打拚」。薛東都也常跟著公司舉辦移工活動去吃印尼或菲律賓料理，發現很多生活問題來自聽不懂、看不懂，所以全家便利商店在全店櫃檯設置4國語系溝通友善墊板、印越語版本的咖啡菜單輪播，讓顧客與店員彼此溝通更加無障礙，且「全家」會員APP也有翻譯功能方便使用。

全家便利商店總經理薛東都。記者沈昱嘉／攝影

台灣地方創生董事長陳美伶認為，台灣人口結構「生不如死」，今年邁入超高齡社會，但缺乏照顧人力，必須仰賴移工，因此需要人家幫忙更應心存感恩。「台灣另一個重大問題是人口分布不均衡，幾乎都集中在北部6縣市，丹娜絲颱風重創南部，掀開的屋頂下面住的都是老人，年輕人都不見了」。台灣是多元民族組合，盼大家善待移工，一起用共融態度推動地方創生。

台灣地方創生董事長陳美伶。圖／One-Forty提供

另外，故宮博物院科長康綉蘭則提到，故宮多年來持續推動對多元族群友善、盼實踐「平等博物館」的願景，因此與One-Forty合作，第1年拍影片讓移工知道如何從北車抵達故宮，第2年文創商品結合搭飛機經驗，第3年設計中文學習單，讓移工邊玩邊探索象形文字。移工很喜歡直播和拍照上傳，於是故宮當時就收到很多網路留言，詢問「這是哪裡、要怎麼去」，因此讓更多人知道如何搭捷運再轉公車到故宮。

故宮博物院科長康綉蘭。記者沈昱嘉／攝影

「我們回家吧」首映會暨「移工的第二個家」座談會

曾寶儀伴移工Diana回印尼老家 謝盈萱同感移工心情

印尼移工Diana已10年沒回老家，金鐘入圍節目「我們回家吧」以溫暖感性手法拍攝她返鄉過程，首映會上許多觀眾感動落淚。曾寶儀在映後座談會分享，做了20多年節目主持人，這次不只連結了受訪者和觀看者，也連結了語言不通的人，覺得為台灣做了很棒的事。希望播出後，大家路上碰到移工都願意給予微笑，也期待以後有人問Diana住哪，除了印尼外，她會說「我還有個家叫台灣」。

節目主持人曾寶儀(左一)。圖／One-Forty提供

Diana來台灣15年，因為要照顧雇主，已經10年沒回老家印尼，能在「全家」贊助和One-Forty協助下，圓夢回家看臥床的阿嬤和弟弟們，心裡很開心。她也分享過往生活經驗，過去常要跟雇主解釋為何一天要拜拜5次、信伊斯蘭教為何不吃豬肉，這其實是很困難的事，往往要跑到外面去買雞肉，才能填飽肚子。講到這些她還是露出開朗笑容，最愛吃有家鄉味的印尼泡麵，笑說：「全家就買得到！」

印尼移工Diana。記者沈昱嘉／攝影

移工議題意見領袖張正則給出響亮口號，「移工不是家電，是家人」，他們不是插電就24小時運作，是需要休息的，還有「移工不是阻力，是助力」，「移工不是問題，是答案」；他也主張「四個一」，去認識一個東南亞朋友、學一種語言、讀一本東南亞相關的書、看一部東南亞的電影，像現在華視有播「小娘惹」，其實東南亞文化離我們非常近。

移工議題意見領袖張正(左)。圖／One-Forty提供

雙金影后謝盈萱在Netflix影集「忘了我記得」照顧失智父親秦漢，追著被趕跑的移工道歉。現實中她出國旅行，隻身在外遇到困難，也能感受移工心情。某次到台北辦事，有位移工跟不上辦理者的語速或字彙，只能黯然離開，她馬上出手幫忙，「我們常說台灣最美風景是人，但好像還有些事沒注意到，希望接下來移工會是朋友和家人，這土地能為他們帶來很好的回憶」。

雙金影后謝盈萱。圖／One-Forty提供

「全家一起友善移工」計畫致力於協助移工跨越語言、文化障礙，融入台灣生活，促進彼此的交流。此次運用創新教育行動「交個移工朋友吧！」全民網路活動，即希望讓台灣人和各國更了解移工跨國文化，有機會認識彼此身上的故事。

「全家也許在法規上使不上力，但在生活上可以做點事。你把他當朋友，他就是你朋友」，「全家」總經理薛東都更引用「我們回家吧」金句：「如果珍惜這個緣分，彼此都多了一個家人。」期盼大家持續從共融到歸屬，最終，讓台灣成為一個更多元包容而實質友善的社會。