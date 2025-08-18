玲玲颱風估今生成 氣象署：下周還有熱帶系統恐發展
中央氣象署預報員趙竑上午指出，未來一周大致屬於高溫炎熱的天氣，中午過後要留意有午後雷陣雨發展。周三前水氣偏多，午後易有雷陣雨，南部地區及中部山區留意短延時豪雨。今天西半部要留意高溫，西半部及宜花約33-35度，大台北盆地、西半部近山區局部有36度高溫。
趙竑指出，目前在琉球南方海面及南海區域有很多對流發展，都是低壓帶，有熱帶雲簇消消長長，上午8時琉球南方熱帶擾動增強為熱帶性低氣壓，未來隨著太平洋高壓導引偏北移動，最快今晚有機會變成輕度颱風（玲玲），對台灣沒有什麼直接影響，但提醒最近要前往日本琉球、九州及南韓的民眾，注意天氣變化。
趙竑指出，另有一個熱帶擾動在華南外海，目前是非常廣大低壓區，發展機率比較低，未來往西移動，對台灣沒有什麼直接影響。不過，目前在遠洋、關島附近有一個熱帶雲簇，因位於太平洋高壓比較偏強的位置，近期發展比較不明顯，未來太洋高壓往北、往西朝台灣移動，下周熱帶系統比較有發展空間，可能發展起來，對台灣有什麼影響，氣象署會持續注意。
趙竑指出，台灣附近是低壓帶，周三（20日）是低壓北抬過程，周三前水氣偏多，午後易有雷陣雨，南部地區及中部山區留意短延時豪雨。周四之後到下周日（24日）太平洋高壓增強，台灣都在太平洋高壓勢力範圍，環境偏東南風，花東及恆春半島要留意有局部短暫陣雨。
降雨趨勢，趙竑指出，周一到周三水氣偏多，尤其南部地區及中部山區午後有局部短延時豪雨。周四到周五各地多雲到晴，西半部地區及東半部山區要留意午後雷陣雨；周六日各地多雲到晴，因偏東南風，花東及恆春半島要留意有局部短暫陣雨。
