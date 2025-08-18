影／一夜斷生計！溫室鋼斷苗株死 蘭農悲痛：政府無視抗颱係數難規範

「沒辦法搶救的只能放棄，而且你搶救出來，它還是會爛掉…」台南白河采耘蘭園的負責人張小姐帶著我們低著頭，小心翼翼地往溫室盡頭走，沿路要先撥開壓在身上的塑膠布，目光所及之處盡是根爛無法救活的苗株，連鋼架都扭曲變形，難以想像丹娜絲颱風一天橫掃，900多坪的溫室就一夕崩塌。「我蓋的是力霸型溫室，都有申請建造，廠商建造時為什麼沒有相關的防災規範？現在連整個主架構都傾斜了，全部變成廢棄物，你要農民怎麼去承受這些？」張小姐哽咽地說，眼神裡寫滿疲憊與心痛。這座蘭花溫室是她11年前為照顧父母返鄉從頭學起，一手打造出來的依靠，沒想到一夜之間，夢想瓦解在風雨裡。

颱風屬天災，農業部依農發條例規定，完成溫室型式標準圖樣給農民參考，像張小姐花了上千萬委託知名大廠建造的力霸型溫室號稱可以抗11級強風，但實際上針對溫室的抗風強度區間及可承受地震力，並無強制規範，材質和施工過程，都看廠商良心，出了事，農民無法舉證偷工減料，只能自認倒楣求償無門。

加上成堆變形的鋼材無法回收，張小姐無奈地說，農損補助不含清運，拆除也需要專業技術，對她這種中型商業溫室的業者是難以承受的負擔，清運之後才能重新建造。丹娜絲過後，農業部提出專案輔導設施重建，溫網室重建補助比率由5成提高至8成，但國內蓋溫網室的廠商不多，很多都是層層轉包，多數農民找不到廠商施做，以現在重建速度，要等2、3年後才能全部恢復，但現在問題是，補助提高了，納稅錢有沒有花在刀口上？有沒有機制把關重建？還是責任又由農民承擔？如果政府沒有協助監督，最後只是肥了廠商，苦了農民。

「疫情我都撐過來， 結果現在就因為一個颱風，一切都歸零。」想哭卻哭不出來，張小姐必須堅強，風災過後，她找蘭協、農會、廠商協調，甚至向民意代表陳情，目前都求助無門，看著那些原本應在春節盛開的花朵，如今成了滿地碎葉與泥土，更讓她心寒的，花光積蓄蓋的溫室沒有結構安全規範，面對風災，只能任憑天命。