吳秉承主廚的五星級家常味：從一瓶濃純香鮮乳開始的幸福餐桌

「型男大主廚」專任職人廚師吳秉承自18歲入行以來，在五星級飯店與高端餐廳歷練，他端出過最繁複的擺盤，處理過最昂貴的食材，但多年來最令他念念不忘的一道料理，並不是名廚做的米其林星級料理，也不是由珍稀食材構成的頂級饗宴，而是初入行時他的師父帶他去找朋友時所嚐到的一道簡單粵菜「奶油焗白菜」。

五星級主廚吳秉承，點名愛用林鳳營鮮乳入菜。 記者沈昱嘉／攝影

「那應該是我第一次吃到粵菜。」吳秉承回憶：「 我很驚訝的是一道蔬菜料理，加入海鮮跟Cheese去焗烤，讓你一口就可以感受到迷人的濃郁度，吃到蔬菜的清甜度，還有海鮮的纖維。」這樣熱騰騰的溫度、紮實的奶香、白菜的清甜與海鮮的鮮味層層交疊，在吳秉承味蕾上形成最直接的感動。「這道菜讓我明白，透過料理者的心意，看似平凡的食材，竟然可以變得很高級。」

這份體悟對吳秉承的影響，一直持續到今天，也成為他之後在家常餐桌上的原則。對他來說，料理不只是技術的展現，更是一種情感語言，一座連結家人幸福的橋樑。當他為家人備餐時，他的標準與在餐廳中為顧客烹調時並無二致。

從第一口到現在，味道始終如一

談到食材的挑選，吳秉承有著絕不妥協的堅持：「新鮮、安全、穩定品質，才是對家人最好的承諾。」尤其在鮮乳的選擇上，他幾乎不用思考，答案總是林鳳營。

「我是澎湖人，對食材的要求很高。第一次喝到林鳳營鮮乳的時候，我就愣了一下——濃郁度、乳香，還有那尾韻的淡淡甜味，都非常完整。我喝第一口就喜歡。」他形容，那種甜，不是糖的刺激感，而是一種像起司般的圓潤、溫暖的香氣，喝完後在舌尖輕輕停留，「甜甜的，很舒服，讓你覺得下一口一定要接著來。」

吳秉承是澎湖人，對食材的要求很高，「林鳳營鮮乳我喝第一口就喜歡。」 記者沈昱嘉／攝影

然而，讓他真正信任的，是多年來那種不曾改變的穩定感。「它從我第一次喝到現在，味道都一樣，這對我來說是非常難得的事情。」他知道，這背後代表的是一套嚴謹而長期的品質管理。

「牧場裡大型風扇在緩緩轉動、灑水系統在夏天時輕輕降溫，還有自動刷背機，乳牛會自己走過去享受刷背的感覺。」吳秉承的語氣帶著笑意，「那真的很像五星級飯店的SPA區，只是服務對象換成了牛。」乾淨舒適的環境、寬敞的活動空間，還有針對不同生長週期乳牛客製的營養餐，在這樣低壓、舒適的環境裡，乳牛的狀態穩定、心情放鬆，自然能產出香氣純正、甜度均衡、濃稠適中的鮮乳。因為鮮乳是很單純的食材，「品質的好壞，喝一口就知道!」。

對他來說，那不只是食材，更是一種安心感。「你喝得出來，它背後有多少心力在維護品質。這樣的鮮乳，放進料理裡，不需要加工，就能把香氣和口感帶到最自然、最動人的狀態。」

主廚的五星級家常味，高品質鮮乳成就一碗好濃湯

「鮮乳的好壞，直接決定了料理的層次。」吳秉承表示。林鳳營的乳香純正，讓他在烹飪時不必依賴過多調味，便能帶出自然的香郁。他特別提醒，鮮乳入菜時，要避免高溫久煮，防止蛋白質分離；在適當的溫度下加入鮮乳，才能保留細膩滑順的口感與香氣。

好比這道簡單不失高級感、又洋溢溫暖乳香的「海鮮蔬菜濃湯」，就是吳秉承經常為家人準備的五星級家常料理，「料理越簡單，越能反映食材本質與主廚心意，這就是五星級家常味的真諦。」

這道湯品集合了多種營養豐富的蔬菜，包括南瓜、馬鈴薯、紅蘿蔔、西洋芹等，先以雞高湯和蔬菜熬煮出鮮甜基底，綠花椰菜另外汆燙，切成小塊後備用；再以洋蔥跟橄欖油香煎中卷、蝦仁及蟹管肉，吳秉承特別提醒，「蟹管肉因為含有水份，要最後再放鍋子，不然會炒不起來喔。」香煎後將川燙後的小塊綠花椰菜，放進去一起拌炒，並加入一點鹽巴跟Cheese粉增添整體風味。

將湯底以調理機打勻後，過篩後再放回鍋中加熱但不煮滾，這時候加入的林鳳營全脂鮮乳，就成為畫龍點睛之筆。將全脂鮮乳輕輕倒入湯中，攪拌均勻但避免煮沸，確保濃湯口感滑順，香氣縈繞舌尖。「如果你要用低脂的林鳳營鮮乳也可以，全看個人喜好。」

吳秉承強調，「這是一道完全來自天然食材的美味，我完全沒有使用任何的粉料去勾芡，不會造成身體的額外負擔，因為南瓜、馬鈴薯、紅蘿蔔，都是最好的天然勾芡材料。」這樣的湯品不只是營養均衡，更蘊含著「家」的味道。「料理越簡單，越能反映食材本質與廚師的心意，這才是五星級家常味的真諦。」

海鮮蔬菜濃湯是吳秉承經常為家人準備的五星級家常料理。 記者沈昱嘉／攝影

料理越簡單，越能反映食材本質與廚師的心意，這才是五星級家常味的真諦。 記者沈昱嘉／攝影

海鮮蔬菜濃湯：食材與料理步驟

食材：蟹管肉100 g、蝦仁100 g、中卷100 g、南瓜300 g、紅蘿蔔30 g、馬鈴薯1顆、西洋芹菜50 g、洋蔥半顆、綠花椰菜100 g、雞高湯500 c c、林鳳營鮮奶（全脂）500 c c、起司粉1大匙、橄欖油1大匙。 記者沈昱嘉／攝影

將除了綠花椰菜以外的蔬菜，放進雞高湯中熬煮。 記者沈昱嘉／攝影

熬煮後放進調理機打勻。 記者沈昱嘉／攝影

綠花椰菜汆燙後切小塊。 記者沈昱嘉／攝影

海鮮放進炒鍋拌炒，蟹管肉因為含有水份，要最後再放鍋子，不然會炒不起來。 記者沈昱嘉／攝影

綠花椰菜最後放進去跟海鮮一起拌炒。 記者沈昱嘉／攝影

濃湯經進調理機打勻過篩，適當加熱後，加入林鳳營全脂鮮奶。 記者沈昱嘉／攝影

上桌前在濃湯中加入拌炒完成的海鮮與綠花椰菜。 記者沈昱嘉／攝影

