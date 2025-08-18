快訊

嘉義光電板就地破碎遭罰 彭啓明：勿因少數個案誤解其他認真業者

聯合報／ 李柏澔／台北即時報導
嘉義縣義竹鄉新庄滯洪池光電案場因丹娜絲風災受損，清理業者16日違法在現地破碎塑膠浮板。圖／聯合報系資料照片
嘉義縣義竹鄉新庄滯洪池光電案場因丹娜絲風災受損，清理業者16日違法在現地破碎塑膠浮板。圖／聯合報系資料照片

丹娜絲颱風重創嘉義縣6座滯洪池光電案場，災後1個多月又碰上楊柳颱風，由外商經營的義竹鄉新庄、鹿草鄉荷包嶼2處滯洪池光電場，廢棄光電板堆置陸地並擅自就地破碎塑膠浮板，連續被罰累計已達600萬元，環境部限期19日前改善，否則再重罰。環境部長彭啓明則強調，勿因某家業者的疏忽，而讓大家誤解了許多認真的企業。

環境部16日在嘉義縣環保局設立災後復原南部辦公室，彭啓明結束揭牌儀式後，順道至義竹新庄及鹿草荷苞嶼2滯洪池視察，卻目擊業者竟在現地破碎塑膠浮板，依違反廢清法將開罰。義竹新庄、鹿草荷苞嶼2滯洪池光電場清運進度緩慢，由同一個泰國業者經營。

面對各界對於颱風造成的光電設施清運問題，彭啓明於臉書指出，感謝許多網友的建議，別因為某一家業者之疏忽，讓大家誤解了許多認真企業，且許多媒體採用的照片還是1個多月前颱風侵襲後，與目前有很大落差。

彭啓明說，絕大多數負責任的業者，幾周前早已處理完畢，16日下午只剩下最後一場，就是新庄滯洪池與荷包嶼部分的堆置，和其他業者相比處理的方式與態度的確落差很大。

彭啓明強調，經營企業必須自己負責任的清除完畢，確保衛生與環境安全，這是基本的，環境部與地方環保局同仁會積極的按照廢清法法規程序來進行監督查處。「別人都做得到，相信政府法規的要求是非常合理的」。

至於有紅水的台糖租借地，彭啓明說，該廠商已經移除，經過查驗證，也非汙染。

彭啓明 滯洪池 楊柳颱風

