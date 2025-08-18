快訊

亞洲汙染最嚴重！自來水也有微塑膠粒 專家：1步驟可移除9成

聯合新聞網／ 綜合報導
食安專家楊世煒指一瓶500毫升的瓶裝水，可能就含有10萬顆微塑膠顆粒。示意圖／ingimage
食安專家楊世煒指一瓶500毫升的瓶裝水，可能就含有10萬顆微塑膠顆粒。示意圖／ingimage

飲用水受到汙染要怎麼做才能喝得安心呢？食安專家楊世煒指出，根據研究，一瓶500毫升的瓶裝水，可能就含有10萬顆微塑膠顆粒，且亞洲和非洲是汙染最高的區域，但也透露只要「將水燒開」後再放涼或再過濾，即可移除9成的塑膠顆粒。

食安專家楊世煒在臉書粉專「韋恩的食農生活」發文，表示現今飲用水被塑膠汙染引起許多專家關心，根據研究，一瓶500毫升的水就可能有10萬微塑膠顆粒。在許多國家中，連自來水都被檢測到含有微塑膠，先進國家已經開始立法監測飲用水的塑膠顆粒濃度，而亞洲和非洲是自來水裡塑膠顆粒最多的地區。

楊世煒指出，塑膠顆粒可通過胃腸道壁進入血液，流到各個器官，存在於人類血液、胎盤、母乳甚至大腦精液之中，對人體會造成諸多不良影響，例如氧化壓力、基因毒性、發炎、壞死和細胞凋亡，可能導致組織損傷、纖維化甚至惡性腫瘤。

楊世煒也提醒，有個方式能夠降低水裡面微塑膠濃度，那就是「煮開水」。根據中國廣州醫科大學的研究，只要將水煮開，待放涼後或再進行過濾，最多可移除約90%的微塑膠粒；研究更表明，水質硬度越高越有效，軟水可以移除25%，硬度80時可以移除34％，到了硬度180可移除84%，而台灣水質較軟，北部在100左右，南部則可到達200。

楊世煒透露，把水煮開的原理在於水煮熟會形成碳酸鈣的結晶，其能夠緊抓住微塑膠顆粒，成為沉澱顆粒，只要再將水加以過濾，就能輕易去掉微塑膠，就算沒過濾，也會沉澱在鍋垢裡，因此簡單的將水煮熟，就可降低吃進的微塑膠粒。

