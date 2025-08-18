快訊

蔡英文論文門5年審不完 彭文正律師張靜「服刑中」上銬出庭辯護

習近平緊盯川普交手俄烏 美專家：這情況恐讓習「視現在為攻台良機」

簡立峰專欄／川普封殺「覺醒AI」 企業反而鬆口氣？

女子不喝酒無肝病竟患「巨大肝癌」 求醫揭常吃1款健康食物出事

香港01／ 撰文：布萊恩
該名女病人平日不喝酒，也沒有B型或C型肝炎病史，卻確診「巨大肝癌併發肺臟轉移」。 示意圖／ingimage
該名女病人平日不喝酒，也沒有B型或C型肝炎病史，卻確診「巨大肝癌併發肺臟轉移」。 示意圖／ingimage

進食健康食物也要注意份量！有台灣醫生分享病例，指1名女性患者平日不喝酒，也沒有B型或C型肝炎病史，卻確診「巨大肝癌併發肺臟轉移」，原因竟與她過去20年每天早餐幾乎都吃1種健康食物有關。肝癌（Liver Cancer）是常見的「癌症殺手」，如出現7個常見症狀，必須注意。

女子不酒沒肝炎卻患「巨大肝癌」

台灣營養功能醫學專家、醫生劉博仁於臉書粉絲專頁分享肝癌問題。他表示，有1名女性患者本身健康狀況良好，常日不喝酒，也沒有B型或C型肝炎，但有次她因消化不良求醫檢查，驚訝發現患上肝癌，且是「巨大肝癌併發肺臟轉移」。

常吃「花生醬吐司」出事

經詢問發現，該名患者非常喜歡吃「花生醬」，過去20多年早餐都會吃「花生醬吐司」。劉醫生推測，患者肝癌可能與長期吃被黃麴毒素污染的花生醬所致。

「黃麴毒素」屬一級致癌物

「花生醬」主要成份是花生，花生有「長生果」之稱，含對人體有益的不飽和脂肪酸，有助降低罹患心臟病風險。但劉醫生指出，遭污染的花生粉或花生醬、栗米等食品，可能含有致癌物「黃麴毒素」；「黃麴毒素」是國際癌症研究機構IARC表明的「一級致癌物」，與肝癌、腎臟癌、胃癌有關。

劉醫生建議，若要吃這些食品，應以「新鮮現做」為原則，而「花生愛好者」可吃「帶殼新鮮花生」，以減少受「黃麴毒素」污染機會。

留意肝癌7個常見症狀

在香港，肝癌（Liver Cancer）是「第三號癌症殺手」，僅次於肺癌及大腸癌，每年新症數目約有1,800宗，死亡人數1,500多人，當中新症個案有七成半是男性，平均發病年齡63至69歲。

根據醫院管理局「智友站」網頁，肝癌早期病徵並不明顯，但當腫瘤逐漸增大，病人可能出現7個症狀，必須注意。

肝癌7個常見症狀：

1）右上腹不適、腹痛

2）右肩疼痛: 肝臟腫大會刺激橫隔膜神經，而此處神經正好是連接右肩神經

3）食慾不振、體重下降、噁心和昏睡

4）上腹有硬塊

5）皮膚和眼白呈微黃、皮膚痕癢:因膽管被腫瘤阻塞，令膽汁色素在血液積聚，引致黃疸

6）小便呈茶色、大便呈淺灰色

7）腹部積水

延伸閱讀：

筷子不要這樣用！一家四口全患肝癌亡 專家警告：比砒霜毒68倍

20歲女常這樣喝熱水 半年後驚揭患胃癌 醫生警告這樣喝水會出事

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

賈新興：今明兩天熱帶擾動92Ｗ恐增強為颱風 預估朝琉球移動

又有颱風？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，今...

低壓槽+冷心低壓 吳聖宇：今起3天午後大雷雨這些地方下最大

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今起遇到季風低壓槽北上，加上冷心低壓逐漸西移來到台灣上...

熱！6縣市亮高溫橙黃燈 恐36度以上

中央氣象署上午7時31分針對全台等6縣市發布高溫資訊(橙色)及黃色，恐36度以上。

不自覺抖腳＝漏財、沒禮貌？ 醫師揭四大原因...其中一種全家難逃

你有沒有發現，自己一坐下，腿就開始不自覺抖個不停？長輩可能會說這樣很沒禮貌，還有人說會「漏財」。 但其實，抖腳背後藏著不...

亞洲汙染最嚴重！自來水也有微塑膠粒 專家：1步驟可移除9成

飲用水受到汙染要怎麼做才能喝得安心呢？食安專家楊世煒發文，稱根據研究，一瓶500毫升的瓶裝水，可能就含有10萬顆微塑膠顆粒，且亞洲和非洲是汙染最高的區域，但也透露只要「將水燒開」後再放涼或再過濾，藉可移除9成的塑膠顆粒。

出門帶傘！今起4天午後有強對流 吳德榮：第3個熱帶擾動恐發展威脅性需觀察

出門要帶傘。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.m...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。