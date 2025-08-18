低壓槽+冷心低壓 吳聖宇：今起3天午後大雷雨這些地方下最大

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今起遇到季風低壓槽北上，加上冷心低壓逐漸西移來到台灣上空，大氣不穩定度高，配合熱力作用，今起到周三各地山區容易有午後大雷雨發生，熱對流發生後往平地擴散，平地也會有局部較大雨勢，雨勢最大區域可能比較偏向中央山脈沿線到東半部區域。

吳聖宇指出，季風低壓槽來到南海北部，往東延伸經過台灣附近到琉球海域一帶，槽中有兩個擾動存在，91W往越南北部移動，對台灣沒有影響。92W從原本不利發展條件逐漸轉變成有利，原本在它北方高空冷心低壓(CCL)逐漸向西移向台灣上空，92W慢慢轉移到CCL東南方、東方區域，高空輻散好轉，風切減小，整體大氣條件變成有利92W增強，預估92W先逐漸北上靠近琉球那霸，再繼續往九州附近海面移動，可能變成熱帶性低氣壓，是否增強為颱風要再觀察，預測往北走，基本上對台灣也沒有威脅或直接影響。

吳聖宇指出，台灣逐漸位於低壓槽內，加上冷心低壓逐漸西移來到台灣上空，大氣不穩定度高，配合熱力作用，預報資料顯示今天起到周三各地山區容易有午後大雷雨發生，熱對流發生後往平地擴散，平地也會有局部較大雨勢，由於風向偏南到西南風，雨勢最大區域可能比較偏向中央山脈沿線到東半部區域，西半部平地受影響較小。夜晚清晨在中南部沿海有機會出現海陸風環流造成的局部短暫陣雨。

氣溫方面，各地高溫可達33-35度，大台北、西半部有局部區域可能達到36-38度高溫。

周四之後到周末隨著高空冷心低壓繼續向西遠離，吳聖宇說，季風低壓槽內擾動也向北離開，太平洋高壓重新西伸、北抬回到台灣附近，午後雷雨周四起逐漸減少。到了周末風向有機會轉回到偏東風，午後雷雨會更為限縮到以中南部山區為主，整體較穩定。氣溫持續偏高，各地高溫仍有33-35度，西半部局部有36-38度高溫。

吳聖宇說，目前在關島東南方還有第3個擾動90W存在，預報模式也看到未來會發展，並且往菲律賓附近靠近，但是時間還久，預報資料分歧很大，要繼續觀察，先不需要太過擔心。