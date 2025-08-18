快訊

蔡英文論文門5年審不完 彭文正律師張靜「服刑中」上銬出庭辯護

習近平緊盯川普交手俄烏 美專家：這情況恐讓習「視現在為攻台良機」

簡立峰專欄／川普封殺「覺醒AI」 企業反而鬆口氣？

男童接觸青檸後曬太陽化學灼傷 症狀隨時間加劇必知4大預防方法

香港01／ 撰文：阿言
男童啃食青檸外皮，之後經陽光照射，引發「植物光毒性皮膚炎」，皮膚出現嚴重化學灼傷。 示意圖／ingimage
男童啃食青檸外皮，之後經陽光照射，引發「植物光毒性皮膚炎」，皮膚出現嚴重化學灼傷。 示意圖／ingimage

原來一片檸檬或青檸加上太陽曝曬，已經足以令孩子的皮膚起水泡和潰爛！早前，澳洲有一名男童在吃青檸後曬太陽，導致「植物光毒性皮膚炎」，皮膚嚴重灼傷。以下為大家整理了接觸後應避免暴曬的常見食物，以及4大預防植物光毒性皮膚炎的方法。

接觸青檸後曬太陽致化學灼傷

早前澳洲機構CPR Kids在社交平台分享一宗事件。有家長表示，孩子於周末在家中的小泳池一邊玩耍，一邊啃食青檸外皮，之後經陽光照射，引發「植物光毒性皮膚炎」（Phytophotodermatitis），皮膚出現嚴重化學灼傷，傷口非常嚴重，最後需要接受燒傷治療。

接觸這些食物後避免暴曬

「植物光毒性皮膚炎」（Phytophotodermatitis）又稱「瑪格麗特燒傷」（Margarita Burn），因為人們在戶外擠青檸製作瑪格麗特雞尾酒時，如果沒有清潔皮膚又曬到太陽，就可能灼傷皮膚。

澳洲悉尼兒童醫院解釋，「植物光毒性皮膚炎」是一種罕見的化學性皮膚反應，當皮膚沾上某些含有補骨脂素（Furocoumarin）的植物或水果汁液，再暴露於陽光下，就會刺激皮膚，引致發炎甚至起水泡。常見含有補骨脂素的水果包括：青檸、檸檬、橙、柑、西柚及佛手柑。

植物光毒性皮膚炎可出現在身體任何部位，尤其皮膚較敏感的兒童屬高危人士。此症狀可能非常嚴重，且疼痛難耐。一般在接觸化學物質並曬太陽後約 24 小時才出現症狀，再過2至3日會是最嚴重的時候。

植物光毒性皮膚炎常見症狀

1.皮膚發炎

2.皮膚泛紅

3.皮膚變色

4.灼熱感

5.疼痛

6.發癢

7.起水泡

8.皮膚脫落

4大方法預防植物光毒性皮膚炎

1.接觸到柑橘汁液／油後應盡快洗掉

2.處理柑橘類水果後避免觸碰他人

3.處理柑橘汁液後避免長時間暴曬

4.採取防曬措施，例如塗抹防曬霜或穿防護衣物覆蓋皮膚

延伸閱讀：

新手爸哄睡過度搖晃 嬰兒腦損傷1歲仍無法爬行患搖晃嬰兒綜合症

蛀牙或因「慣用口呼吸」而起！比起可樂「這飲料」更易導致蛀牙

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

賈新興：今明兩天熱帶擾動92Ｗ恐增強為颱風 預估朝琉球移動

又有颱風？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，今...

低壓槽+冷心低壓 吳聖宇：今起3天午後大雷雨這些地方下最大

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今起遇到季風低壓槽北上，加上冷心低壓逐漸西移來到台灣上...

熱！6縣市亮高溫橙黃燈 恐36度以上

中央氣象署上午7時31分針對全台等6縣市發布高溫資訊(橙色)及黃色，恐36度以上。

不自覺抖腳＝漏財、沒禮貌？ 醫師揭四大原因...其中一種全家難逃

你有沒有發現，自己一坐下，腿就開始不自覺抖個不停？長輩可能會說這樣很沒禮貌，還有人說會「漏財」。 但其實，抖腳背後藏著不...

亞洲汙染最嚴重！自來水也有微塑膠粒 專家：1步驟可移除9成

飲用水受到汙染要怎麼做才能喝得安心呢？食安專家楊世煒發文，稱根據研究，一瓶500毫升的瓶裝水，可能就含有10萬顆微塑膠顆粒，且亞洲和非洲是汙染最高的區域，但也透露只要「將水燒開」後再放涼或再過濾，藉可移除9成的塑膠顆粒。

出門帶傘！今起4天午後有強對流 吳德榮：第3個熱帶擾動恐發展威脅性需觀察

出門要帶傘。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.m...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。