男童接觸青檸後曬太陽化學灼傷 症狀隨時間加劇必知4大預防方法
原來一片檸檬或青檸加上太陽曝曬，已經足以令孩子的皮膚起水泡和潰爛！早前，澳洲有一名男童在吃青檸後曬太陽，導致「植物光毒性皮膚炎」，皮膚嚴重灼傷。以下為大家整理了接觸後應避免暴曬的常見食物，以及4大預防植物光毒性皮膚炎的方法。
接觸青檸後曬太陽致化學灼傷
早前澳洲機構CPR Kids在社交平台分享一宗事件。有家長表示，孩子於周末在家中的小泳池一邊玩耍，一邊啃食青檸外皮，之後經陽光照射，引發「植物光毒性皮膚炎」（Phytophotodermatitis），皮膚出現嚴重化學灼傷，傷口非常嚴重，最後需要接受燒傷治療。
接觸這些食物後避免暴曬
「植物光毒性皮膚炎」（Phytophotodermatitis）又稱「瑪格麗特燒傷」（Margarita Burn），因為人們在戶外擠青檸製作瑪格麗特雞尾酒時，如果沒有清潔皮膚又曬到太陽，就可能灼傷皮膚。
澳洲悉尼兒童醫院解釋，「植物光毒性皮膚炎」是一種罕見的化學性皮膚反應，當皮膚沾上某些含有補骨脂素（Furocoumarin）的植物或水果汁液，再暴露於陽光下，就會刺激皮膚，引致發炎甚至起水泡。常見含有補骨脂素的水果包括：青檸、檸檬、橙、柑、西柚及佛手柑。
植物光毒性皮膚炎可出現在身體任何部位，尤其皮膚較敏感的兒童屬高危人士。此症狀可能非常嚴重，且疼痛難耐。一般在接觸化學物質並曬太陽後約 24 小時才出現症狀，再過2至3日會是最嚴重的時候。
植物光毒性皮膚炎常見症狀
1.皮膚發炎
2.皮膚泛紅
3.皮膚變色
4.灼熱感
5.疼痛
6.發癢
7.起水泡
8.皮膚脫落
4大方法預防植物光毒性皮膚炎
1.接觸到柑橘汁液／油後應盡快洗掉
2.處理柑橘類水果後避免觸碰他人
3.處理柑橘汁液後避免長時間暴曬
4.採取防曬措施，例如塗抹防曬霜或穿防護衣物覆蓋皮膚
文章授權轉載自《香港01》
