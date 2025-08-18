男童接觸青檸後曬太陽化學灼傷 症狀隨時間加劇必知4大預防方法

原來一片檸檬或青檸加上太陽曝曬，已經足以令孩子的皮膚起水泡和潰爛！早前，澳洲有一名男童在吃青檸後曬太陽，導致「植物光毒性皮膚炎」，皮膚嚴重灼傷。以下為大家整理了接觸後應避免暴曬的常見食物，以及4大預防植物光毒性皮膚炎的方法。

接觸青檸後曬太陽致化學灼傷

早前澳洲機構CPR Kids在社交平台分享一宗事件。有家長表示，孩子於周末在家中的小泳池一邊玩耍，一邊啃食青檸外皮，之後經陽光照射，引發「植物光毒性皮膚炎」（Phytophotodermatitis），皮膚出現嚴重化學灼傷，傷口非常嚴重，最後需要接受燒傷治療。

接觸這些食物後避免暴曬

「植物光毒性皮膚炎」（Phytophotodermatitis）又稱「瑪格麗特燒傷」（Margarita Burn），因為人們在戶外擠青檸製作瑪格麗特雞尾酒時，如果沒有清潔皮膚又曬到太陽，就可能灼傷皮膚。

澳洲悉尼兒童醫院解釋，「植物光毒性皮膚炎」是一種罕見的化學性皮膚反應，當皮膚沾上某些含有補骨脂素（Furocoumarin）的植物或水果汁液，再暴露於陽光下，就會刺激皮膚，引致發炎甚至起水泡。常見含有補骨脂素的水果包括：青檸、檸檬、橙、柑、西柚及佛手柑。

植物光毒性皮膚炎可出現在身體任何部位，尤其皮膚較敏感的兒童屬高危人士。此症狀可能非常嚴重，且疼痛難耐。一般在接觸化學物質並曬太陽後約 24 小時才出現症狀，再過2至3日會是最嚴重的時候。

植物光毒性皮膚炎常見症狀

1.皮膚發炎 2.皮膚泛紅 3.皮膚變色 4.灼熱感 5.疼痛 6.發癢 7.起水泡 8.皮膚脫落

4大方法預防植物光毒性皮膚炎

1.接觸到柑橘汁液／油後應盡快洗掉

2.處理柑橘類水果後避免觸碰他人

3.處理柑橘汁液後避免長時間暴曬

4.採取防曬措施，例如塗抹防曬霜或穿防護衣物覆蓋皮膚

文章授權轉載自《香港01》