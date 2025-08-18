快訊

才剛交往…23歲妹遭27歲男友當街暴打、拉髮拖行 趴地狂求饒

林岱樺被挖祖墳式攻擊 綠憂脫黨危機...南台2都恐變天

又有颱風？熱帶擾動92W最快今生成颱風 預估路徑曝

賈新興：今明兩天熱帶擾動92Ｗ恐增強為颱風 預估朝琉球移動

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
賈新興表示，今明兩天熱帶擾動92Ｗ有增強為颱風的趨勢，預估朝琉球的方向移動。擷取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」
賈新興表示，今明兩天熱帶擾動92Ｗ有增強為颱風的趨勢，預估朝琉球的方向移動。擷取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」

又有颱風？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，今明兩天熱帶擾動92Ｗ有增強為颱風的趨勢，預估朝琉球的方向移動。

此外，太平洋高壓南側的南海到菲律賓東側為低壓帶，有較多對流雲系發展，賈新興說，22日至23日觀察關島附近可能有另一個熱帶性低氣壓發展的機率，可能往菲律賓呂宋島及台灣、巴士海峽方向移動。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

最近天氣，賈新興指出，１9日午後苗栗以南有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫雨。20日午後各地有局部短暫陣雨。21日清晨彰化以南沿海有零星短暫雨，午後各地有零星短暫陣雨。22日午後各地有局部短暫陣雨。 

賈新興指出，23日至24日午後各地山區及新竹以南有零星短暫陣雨。25日午後花東有局部短暫陣雨，苗栗以南山區及宜蘭亦有零星短暫雨。26日台東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後花東有局部短暫陣雨， 苗栗以南亦有零星短暫雨。27日恆春至鵝鑾鼻及臺東一帶有零星短暫雨，午後花東有局部短暫陣雨， 苗栗以南亦有零星短暫雨。

 

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

出門要帶傘，今起至周四水氣增多，大氣不穩定，午後常有強對流發展。本報資料照片
出門要帶傘，今起至周四水氣增多，大氣不穩定，午後常有強對流發展。本報資料照片

颱風 賈新興

延伸閱讀

高溫悶熱午後西北雨 賈新興：有利颱風生成環境暫歇息

楊柳颱風中午登陸「台東至大武」 賈新興：下午1時左營至佳里一帶出海

楊柳恐登陸台東成功至大武 賈新興：明晚嘉義布袋至台南佳里一帶出海

賈新興：各國路徑估楊柳颱風登陸東台灣 明凌晨2時發海警上午11時陸警

相關新聞

對號票擠不上車 高鐵自由座擬尖峰限量

台灣高鐵運量不斷創新高，乘車亂象也層出不窮，特殊節日更是慘，有民眾指出，父親節搭高鐵南下直達車，列車到站車廂走道及出入口...

熱！6縣市亮高溫橙黃燈 恐36度以上

中央氣象署上午7時31分針對全台等6縣市發布高溫資訊(橙色)及黃色，恐36度以上。

交通部再破功 下修今年來台旅客至900萬人次

交通部日前公布一一三年來台旅客消費及動向調查，不僅揭露疫後來台觀光客回升緩慢，數據更顯示首次訪台旅客比率大幅減少，連最基...

不自覺抖腳＝漏財、沒禮貌？ 醫師揭四大原因...其中一種全家難逃

你有沒有發現，自己一坐下，腿就開始不自覺抖個不停？長輩可能會說這樣很沒禮貌，還有人說會「漏財」。 但其實，抖腳背後藏著不...

出門帶傘！今起4天午後有強對流 吳德榮：第3個熱帶擾動恐發展威脅性需觀察

出門要帶傘。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.m...

低壓槽+冷心低壓 吳聖宇：今起3天午後大雷雨這些地方下最大

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今起遇到季風低壓槽北上，加上冷心低壓逐漸西移來到台灣上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。