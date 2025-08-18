賈新興：今明兩天熱帶擾動92Ｗ恐增強為颱風 預估朝琉球移動

又有颱風？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，今明兩天熱帶擾動92Ｗ有增強為颱風的趨勢，預估朝琉球的方向移動。

此外，太平洋高壓南側的南海到菲律賓東側為低壓帶，有較多對流雲系發展，賈新興說，22日至23日觀察關島附近可能有另一個熱帶性低氣壓發展的機率，可能往菲律賓呂宋島及台灣、巴士海峽方向移動。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

最近天氣，賈新興指出，１9日午後苗栗以南有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫雨。20日午後各地有局部短暫陣雨。21日清晨彰化以南沿海有零星短暫雨，午後各地有零星短暫陣雨。22日午後各地有局部短暫陣雨。

賈新興指出，23日至24日午後各地山區及新竹以南有零星短暫陣雨。25日午後花東有局部短暫陣雨，苗栗以南山區及宜蘭亦有零星短暫雨。26日台東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後花東有局部短暫陣雨， 苗栗以南亦有零星短暫雨。27日恆春至鵝鑾鼻及臺東一帶有零星短暫雨，午後花東有局部短暫陣雨， 苗栗以南亦有零星短暫雨。