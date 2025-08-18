不自覺抖腳＝漏財、沒禮貌？ 醫師揭四大原因...其中一種全家難逃

你有沒有發現，自己一坐下，腿就開始不自覺抖個不停？長輩可能會說這樣很沒禮貌，還有人說會「漏財」。 但其實，抖腳背後藏著不少身心的小秘密。重症醫師黃軒於臉書分享，抖腳不一定是壞事，背後藏著四大原因，大部分時候，抖腳只是身體在找出口，真的不用太擔心。但如果抖到睡不著、覺得不舒服，甚至影響生活品質，就該去看醫生了。

抖腳最常見的原因，就是身體感受到焦慮、壓力，這時的抖腳就像是「排氣閥」。黃軒說，當心情感到焦慮或壓力大時，大腦會啟動「戰或逃」反應。這時，腎上腺素飆升，心跳加快，能量過剩。這些能量沒地方消耗，就會反映在身體的小動作上，像是抖腳。如同「美國精神醫學期刊」研究發現，焦慮的人常用抖腳等重複動作來舒緩自己，想像一下，壓力像水龍頭，抖腳就是幫你「放水」的小閥門。

但晚上或休息時，腿卻會有強烈想動的衝動，嚴重時甚至影響睡眠，小心可能是罹患不寧腿症候群（Restless Legs Syndrome, RLS），這不只是習慣，而是一種神經系的問題。 有這種症狀的人，簡單來說，這不只是「坐不住」那麼簡單，有時還真的是生病了。

若孩童出現抖腳時，家長可能需多加留意。黃軒說，若有注意力不足過動症（ADHD）的人，常會有抖腳、晃椅子等小動作。這些動作對他們來說，其實是幫助自己專心的「小幫手」。有研究發現，ADHD的孩子在課堂上動來動去，反而能讓他們表現得更好，但如果ADHD已影響學習、日常生活仍建議就醫諮詢。

最後，在家裡不只是自己抖腳，而是傳著傳著全家人都會，這有點像是家族裡的小動作基因，如家裡有人患有「原發性顫抖症」，那自己也可能會有抖腳或抖手的傾向，而這是一種動作控制的遺傳現象，一家人都是「家族抖腳隊」。

因此，抖腳，不一定是壞事。它可能是焦慮的出口、不寧腿症候群的徵兆、ADHD的專注小技巧，甚至是遺傳的小動作，大部分時候抖腳不用太擔心，但如果抖到睡不著、覺得不舒服，就應就醫找出病因加以治療。畢竟，有時候身體的小動作，也是在發出求救的訊號。