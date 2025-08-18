聽新聞
出門帶傘！今起4天午後有強對流 吳德榮：第3個熱帶擾動恐發展威脅性需觀察
出門要帶傘。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今起至周四因太平洋高壓減弱北退，台灣附近水氣增多，局部地區偶有零星降雨的機率，各地仍以晴時多雲為主、天氣悶熱；但大氣不穩定，午後常有強對流發展，應注意劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨⋯)的發生。
今日各地區氣溫為：北部23至36度、中部23至36度、南部23至35度及東部21至34度。
吳德榮指出，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，周五至下周日(22至24日)各地晴朗炎熱，午後山區有局部陣雨或雷雨，仍有擴及部分平地的機率。
最新(17日20時)歐洲模式(ECMWF圖)顯示，吳德榮說，今、明兩天南海的「熱帶擾動」沒有發展；往西北通過海南島，再進入越南北部；此外，與歐洲系集模式皆顯示，台灣東南東方另一「熱帶擾動」亦發展緩慢，偏北遠離；此兩擾動對台皆無影響。
吳德榮說，下半周菲律賓東方海面還有第3個「熱帶擾動」發展，朝西至西北西進行，是否具有威脅，各國模式調整中，需密切觀察。
※ ※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
