專家建議：入境旅行社轉型 朝向精緻、客製、小團化

「一一三年來台旅客消費及動向調查」還揭示高達百分之七十五來台旅客，完全不透過旅行社安排旅程，與二○一九年相比，激增了四十三個百分點。世新觀光系副教授陳家瑜則認為，歷經一場疫情，全世界的產業都做了數位轉型，入境旅行社過去擅長團體行包裝，現在則要思考如何把套餐變成單點。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，疫後來台的旅客多數是探親、商務等，自然比較不會透過旅行社安排行程，且過往來台旅客中以陸客、日客為旅行團大宗，可疫情後日本團跟陸客團都減少、消失，就算東南亞客來台增加，但旅遊模式還是以自由行為主，不同市場消長下，自然訪台客利用旅行社的資源就大幅減少。

李奇嶽認為，入境旅行社得朝精緻化、客製化、小團化發展，或是因應自由行旅客需求，多朝小包車行程規畫，得打破過去大遊覽車、大團客的思維操作。

世新觀光系副教授陳家瑜也說，歷經一場疫情，全世界的產業都做了數位轉型，疫後旅客出遊自行組裝的比率攀升不少，這是全球化的趨勢，而入境旅行社過去擅長團體行包裝，現在則要思考如何把套餐變成單點，當然有穩定團客對旅行社經營上會有比較穩定的收益，可旅遊型態改變，這是產業不得不跟著改變的趨勢。

陳家瑜說，近期韓國政府針對陸客訪韓調整大陸團客可免簽，就是很明顯的政策調整，主要就是為了仰賴大陸團客來衝入境總人數，畢竟目前全球旅遊市場中，陸客還是在團體市場裡占大宗。

觀光署表示，針對此趨勢，會協助業者轉型，鼓勵旅行社開發自由行產品，優化自由行服務，強化數位行銷管道，同時鼓勵及引導導遊培養新興旅遊主題導覽。