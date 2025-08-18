聽新聞
交通部再破功 下修今年來台旅客至900萬人次

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導
交通部日前公布「一一三年來台旅客消費及動向調查」，數據顯示，想來台灣玩一趟的人在大量流失中。圖為自桃機入境台灣的外國旅客。記者黃仲明／攝影
交通部日前公布一一三年來台旅客消費及動向調查，不僅揭露疫後來台觀光客回升緩慢，數據更顯示首次訪台旅客比率大幅減少，連最基本的「吸引觀光客」都做不到。此外，有高達七成五的來台旅客不透過旅行社安排旅程，旅行社在入境觀光中的角色正快速邊緣化。

交通部日前再次下修今年來台旅客預估「達到九百萬人次」，等同疫後解封兩度立下的千萬觀光客目標都無法實現，解析一一三年來台旅客消費及動向調查的幾個指標數據，人數一再下修的原因呼之欲出。

二○一九年，來台觀光數創下歷史新高，有一千一百八十六萬人次來台，其中受訪旅客表示，來台主要目的為觀光的占比高達百分之七十五，其次才是探親或訪友。但二○二四年，觀光目的來台的旅客僅占百分之六十五。換言之，疫後「非來不可」的旅客增加，而「想來台灣玩一趟」的人在大量流失中。

更值得關注的是「新客源開發力道」的疲弱。調查顯示，去年首次來台旅客僅占百分之四十六，與二○一九年的百分之五十七相比，明顯衰退，且統計區間還從「三年」拉長為「五年」，在延長範圍後首次訪台比率仍低。

世新觀光系副教授陳家瑜表示，尚未看到完整版的調查統計，但就二○二三年的數據顯示，來台旅客數總量減少很大部分是陸客的減少，且就算陸客訪台，來台目的也多是探親、商務需求，目前由於兩岸觀光互訪尚未恢復疫情前狀態，推估去年的數據也會是類似狀況。

陳家瑜說，疫情後美國入境台灣的旅客數也有穩定增加，可這個市場的旅客很多訪台目的也是探親、醫療等需求，推估就是因為這樣導致去年的數據會出現「觀光」目的減少，探親、洽公目的增加。

觀光署表示，會善用「混合式旅遊」概念，把公務或探親行程延伸成休閒體驗，讓硬性需求也能帶動觀光消費。至於首次訪台調查區間調整為五年，主要考量疫情期間國際旅遊中斷，若仍採三年統計將難以完整反映疫後新客源情況，今年已調整回三年首次訪台為區間，觀光署會確保數據的延續性與可比性，提供政策精準行銷依據。

疫情 陸客 觀光客 旅行社 交通部 觀光署

