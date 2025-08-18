聽新聞
高鐵自由座擬限量 專家：事前規畫、配套要做好

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

高鐵在票價未漲、新車尚未抵台情況下，運能及服務品質已出現結構性問題，高鐵稱已有因應措施，也研議部分尖峰時段，自由座採限量措施。專家提醒，事前規畫及配套措施要做好，且要向民眾說清楚，將影響降到最低；另也建議針對人潮較多的台中至南港多增加直達車。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，新車尚未抵台上路前，台灣高鐵沒辦法有效增班，但尖峰時刻的疏運，自由座站票占據對號座走道，已影響對號座乘客搭乘權益及高鐵服務品質，高鐵公司若要維持服務品質，就要提出相關政策。

對於高鐵研議部分尖峰時段，自由座採限量措施，李克聰表示，他對此作法給予肯定，但強調配套措施要做好，過去高鐵也曾有意進行類似作法，但是遲遲沒有執行，顯見有其困難，由於相關細節措施尚未公布，目前能夠購買自由座車票的方式太多元，若要從購票系統來限制可能有困難，他估可能從進站或是月台人數加以管制。

成大交通管理科學系教授鄭永祥指出，平時、假日自由座數量可能無限擴張，自由座搶座、影響對號座搭乘品質等問題層出不窮，高鐵不論是要管控自由座品質，還是不影響對號座乘車體驗，都要從自由座乘客上車時間或人數來控管。

鄭永祥認為，高鐵若真的祭出自由座限量措施，要充分告知民眾自由座可能影響的時段，讓乘客影響降到最低；接下來國定假日、連假會變得較多，年底活動也多，建議高鐵可利用幾個連假或周末先嘗試執行，並觀察民眾反應以滾動調整，另也建議若還有量能，可視情況再增加台中至南港直達車，緩解搭車人潮。

