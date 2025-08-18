聽新聞
對號票擠不上車 高鐵自由座擬尖峰限量

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
有民眾在父親節搭高鐵，列車到站車廂入口擠滿自由座乘客，他手上拿著九車廂對號車票，卻擠不上車。圖／謝先生授權提供
台灣高鐵運量不斷創新高，乘車亂象也層出不窮，特殊節日更是慘，有民眾指出，父親節搭高鐵南下直達車，列車到站車廂走道及出入口擠滿自由座乘客，「最悲慘的事，就是你手上拿著對號車票，卻擠不上車」，不少民眾也抱怨高鐵捷運化。據了解，高鐵公司已研議啟動部分尖峰時段，自由座採取限量措施。

根據交通部統計，疫前二○一九年高鐵旅客量五七二三萬人次、疫後二○二二年五四一六萬人次、二○二三年暴增至七三○八萬人次、去年七八二五萬人次，今年統計至六月，客運量已達三九八四萬七二五六人次。

隨著載運量逐年增高，高鐵亂象卻也成為日常。一名謝先生表示，父親節當天傍晚，他從板橋站準備搭乘南下直達車，但列車到站車門打開時發現，車廂走道及出入口已擠滿從台北站上車的自由座乘客，讓他們這些持對號座位的乘客根本上不了車，他不禁感嘆「父親節最悲慘的事，就是你手上拿著對號車票，卻擠不上車」。

最後他與其他對號座乘客，搶在關車門前，趕緊往八車車門狂奔，硬擠上車，再辛苦移動到九車，整個過程都沒列車長出面疏導、查票、補票；謝先生表示，他不介意自由座乘客進入對號車廂，畢竟尖峰時段給人方便也很好，但台北站上車的人占據車門，使得板橋站的對號座乘客無法上車，凸顯台灣高鐵公司失能。

不少其他乘客也反映，平日搭乘體驗也不好，過去高鐵被酸台鐵化，但如今是付了千元車票，卻只能感受「捷運化」的高鐵乘車體驗；也有許多民眾認為高鐵應盡快調漲票價，才能區分客群。

高鐵說明，高鐵各車站於尖峰時段皆會派員持廣播器在月台引導，請自由座禮讓對號座乘客優先上車，並管控各站上車人數。針對自由座出現人潮時的各種樣態，已採取相應措施因應，包含平日通勤時段擴大自由座車廂數；周末假日時段增開北部區間列車，並將自由座車廂調整為八節；若遇車站人潮眾多時，也會另視車組運用狀況，加開全車自由座的臨時加班車。

據了解，高鐵公司內部針對疫後旅客的大幅成長，造成尖峰時段服務品質下降的問題一直希望能有所改善，經過評估認為，尖峰時段大量湧入的自由座旅客，是衝擊自由座甚至對號座乘車品質的關鍵。因此，已研議啟動部分尖峰時段自由座採取限量措施，以均化自由座的旅客人數，提升整體乘車品質。

