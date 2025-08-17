獨／宋瑞樓教導「病人顧好名利自來」？陳培哲澄清：教授絕未說過

衛福部長邱泰源近期引述已故台大醫學院教授、中研院士宋瑞樓的話，稱「把病人照顧好，名利自然就會好」，但他擔任部長後，卻是「名慘利空」。一席「名利說」，不僅被知名媒體人周玉蔻痛批「吃了誠實豆沙包」，中研院士、宋瑞樓教授學術基金會董事長陳培哲17日指出，宋教授絕未說過「名利自然來」，宋教授身為醫學教育家的聲譽遭影響，他深感痛心。

宋瑞樓為國內肝炎研究專家，被譽為「台灣肝炎之父」，發現B型肝炎與肝硬化、肝癌有關，肝病研究在台大醫學院一脈相承，2020年因病離世的中研院士陳定信推動B肝疫苗政策，陳培哲則開發B型肝炎藥物與檢測方式，且屢次為國內肝癌防治政策發聲。宋瑞樓退休後，與其學生合組宋瑞樓教授學術基金會，首任董事長為宋瑞樓，後由陳定信接任，陳培哲是現任董事長。

師徒三代感情深厚，陳培哲表示，宋瑞樓不可能說出「名利自然來」類話語，宋教授以照顧病人為優先，教導晚輩以病人為中心，「用心對待病人，是我們的堅持」，但這樣的照顧是醫師天職，絕對與名利無關，宋瑞樓教授畢生致力醫學教育，培育無數醫師、醫學生，邱部長此言一出，「對宋瑞樓教授名聲影響太大。」

陳培哲強調，照顧病人是醫師「該做的事」，宋教授絕對說過要以病人為中心，好好照顧病人，但絕對沒有把行醫與名利掛鉤，宋教授許多學生都還在世，可以為證。擔心影響宋教授身為醫學教育家的聲譽，他身為宋瑞樓教授學術基金會董事長，聽聞這樣的說法非常難過，深感有必要對外澄清，也盼邱部長對外說明，以維護宋教授的名譽。

邱泰源回應，他在肝病基金會周年慶活動提到宋瑞樓教授卅、四十年前的事，「用詞不夠精準」，澄清為「宋教授在查房時除了專業技能的傳授外，也常教導我們要把病人用心照顧好」，讓我們年輕醫師能體認到把病人照顧好是第一要務，不要在乎名利，我們也以此教導醫學生及許多醫師，要以照顧好病人為職志。