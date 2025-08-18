台中市西區車禍增15％ 熱點加強執法
台中市西區今年到7月的交通事故已突破1600件，比去年同期增加15%，警方分析，車禍數前3名分別為台灣大道二段、忠明南路與美村路一段，都鄰近勤美、SOGO商圈，沿路店家多，路幅不寬又汽機車共道，稍有不慎就會發生車禍。
第一分局統計，西區今年1月至7月共發生1641件車禍，比去年同期增加219件，增幅約15%，易肇事路段的前3名，台灣大道二段244件增加17件，忠明南路204件增加63件，美村路一段有193件車禍增加41件。
警方分析，西區台灣大道二段是台中市核心幹道，路寬超過50公尺，還有中央分隔島、快慢車道、公車專用道等，車道配置及號誌管制方式較複雜，過去即是西區車禍榜首，因勤美、SOGO商圈近年來已成台中市知名景點，連帶造成忠明南路、美村路一段，車禍也暴增。
警方指出，勤美、SOGO商圈周邊店家林立，車道路幅不寬，加上屬汽機車混合車道，用路人只要臨時想靠邊採買時，沒有注意到往來車輛，即容易發生車禍。
忠明南路、美村路一段車禍肇因，以未保持行車安全距離、轉彎車未讓直行車、闖紅燈、起步時未注意、無號誌路口未依規定讓車等違規行為為主；車禍發生時間與商業活動、通勤人潮有關，多集中在中午12時至下午2時，下午4時至晚間8時。
一分局為降低車禍數，除進入勤美商圈向店家宣導交通安全外，並啟動「精準防制行動」，針對事故熱點加強取締闖紅燈、超速等違規，希望透過執法，養成民眾良好的駕車習慣，改善用路人行車秩序。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言