台中市西區車禍增15％ 熱點加強執法

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導
台中西區車禍頻傳，統計比去年同期增15%，警方加強取締也向店家宣導。圖／第一警分局提供
台中西區車禍頻傳，統計比去年同期增15%，警方加強取締也向店家宣導。圖／第一警分局提供

台中市西區今年到7月的交通事故已突破1600件，比去年同期增加15%，警方分析，車禍數前3名分別為台灣大道二段、忠明南路與美村路一段，都鄰近勤美、SOGO商圈，沿路店家多，路幅不寬又汽機車共道，稍有不慎就會發生車禍。

第一分局統計，西區今年1月至7月共發生1641件車禍，比去年同期增加219件，增幅約15%，易肇事路段的前3名，台灣大道二段244件增加17件，忠明南路204件增加63件，美村路一段有193件車禍增加41件。

警方分析，西區台灣大道二段是台中市核心幹道，路寬超過50公尺，還有中央分隔島、快慢車道、公車專用道等，車道配置及號誌管制方式較複雜，過去即是西區車禍榜首，因勤美、SOGO商圈近年來已成台中市知名景點，連帶造成忠明南路、美村路一段，車禍也暴增。

警方指出，勤美、SOGO商圈周邊店家林立，車道路幅不寬，加上屬汽機車混合車道，用路人只要臨時想靠邊採買時，沒有注意到往來車輛，即容易發生車禍。

忠明南路、美村路一段車禍肇因，以未保持行車安全距離、轉彎車未讓直行車、闖紅燈、起步時未注意、無號誌路口未依規定讓車等違規行為為主；車禍發生時間與商業活動、通勤人潮有關，多集中在中午12時至下午2時，下午4時至晚間8時。

一分局為降低車禍數，除進入勤美商圈向店家宣導交通安全外，並啟動「精準防制行動」，針對事故熱點加強取締闖紅燈、超速等違規，希望透過執法，養成民眾良好的駕車習慣，改善用路人行車秩序。

延伸閱讀

中市組團赴韓推廣「台中感性」 再掀雙邊旅遊新篇章

自來水延管致路面不平 中市編6000萬元復平逾200公里

影／連續雨勢…中市災道路還有20條搶通中 盧秀燕籲勿入山

中市中小學桌椅汰換 首批4.8萬套可調式課桌椅今起到貨

相關新聞

宜蘭童玩30圓滿閉幕！44天吸引逾47萬人次入園 期待邁向下個30年

為期44天的2025宜蘭國際童玩藝術節「童心無限・童玩30」今天畫下句點，閉幕典禮中安排國外團隊聯演宜蘭民謠「丟丟銅」，...

重粒子治療機吃電怪獸 北榮節能妙招用電降逾5%

醫院是健康堡壘，更需參與永續前哨戰。北榮有全台唯一重粒子治療機、年電費逾新台幣3000萬元「吃電怪獸」，院長陳威明今天談...

雨彈來了！高雄等9縣市有豪雨特報 山區慎防坍方

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署晚間7點05分發布豪雨特報，高雄市有局部大雨或豪雨發生，南投、屏東地區及新...

健康主題館／肝基會31周年 許願沒有肝病的國度

肝基會成立滿31周年，過去台灣曾經每5名成人就有一位B肝帶原，1986年推動新生兒B肝疫苗注射後，台灣新一代年輕人B肝帶...

健康名人堂／與失智者同行 換一種方式愛他們

失智症是一種會影響認知功能、思考、人際互動和生活能力的疾病。很多人以為它只是「記憶變差」，但事實上，它更深層地挑戰我們對...

專家建議：入境旅行社轉型 朝向精緻、客製、小團化

「一一三年來台旅客消費及動向調查」還揭示高達百分之七十五來台旅客，完全不透過旅行社安排旅程，與二○一九年相比，激增了四十...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。