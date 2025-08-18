北市解決「街頭耶誕樹」 擬推壓縮清潔箱

假日人潮湧入商圈、景點，台北街頭隨處可見「行人專用清潔箱」垃圾滿溢，就曾有網友以「街頭耶誕樹」嘲諷。議員指出，現行人力無法因應假日突增的垃圾量，應導入有壓縮、監測等功能的「智慧垃圾箱」等策略解決。環保局回應，今年計畫推動壓縮式清潔箱解決。

北市目前共有1943組「行人專用清潔箱」，每組包含一般垃圾箱與資源回收箱各1個，容量約120公升，單組設置成本約1萬2000元。環保局表示，目前清潔隊員每日巡查清運頻率約3至6次，人潮多或易髒亂地點會視狀況機動增加巡查及清運。

北市議員吳世正說，實務上無法及時解決假日期間人潮劇增所帶來的垃圾暴增問題，以西門町、信義香堤大道或士林夜市為例，周末下午即出現垃圾滿溢，尤其瓶罐、手搖杯、餐盒等垃圾外露，嚴重影響觀感與市容。他建議人潮熱點區域導入智慧科技管理機制，如具備「垃圾壓縮功能」與「即時通報系統」的智慧清潔箱，達一定門檻即自動通知收運。

「別讓滿出來的垃圾箱，成為台北街頭的常態。」吳世正以日本東京「壓縮式智慧垃圾箱」為例，設備透過太陽能供電，自動將垃圾壓縮至原容量的五分之一，大幅延長收運周期，並具備WiFi功能，可即時回報裝填狀況。環保局可挑選10至15處人流密集區域試點。

環保局表示，2023年曾試辦「8分滿即時回報」功能的智慧清潔箱系統，但多數民眾丟棄垃圾不會順手壓縮，系統頻繁誤判，仍須依賴清潔人員反覆現場查驗，反增困擾，因此評估後未採納。未來擬配合智慧城市計畫，今年底先創新實證PoC案試辦徵案，提出「太陽能壓縮式行人專用清潔箱設施試辦案」，審查通過後，明年實證推動並做成效評估。