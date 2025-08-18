病媒蚊指數偏高 南台灣嚴防登革熱

颱風接連侵襲南台灣，國內感染症專家提醒，須嚴防登革熱，若台南、高雄沒做好防疫，預估9月將出現一波疫情，一旦疫情嚴峻，不排除重演2015年台南大規模傳染。

「氣候變遷可能引發傳染病疫情，而台灣最需擔心的就是登革熱。」中國醫學大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬說，南部登革熱病媒蚊為埃及斑蚊傳染，只要病媒蚊帶有病毒，繁衍的下一代同樣帶有病毒，從病媒蚊產卵、孵化到成蚊大約1個月，近期豪雨成災，南部積水嚴重，若未妥善清消積水容器，恐爆發登革熱疫情。

台南市政府登革熱防治中心誘卵桶監測統計，今年7月27日至8月2日平均陽性率36.68%，比去年同期20.39%高出許多，8月4日至10日雖降至24.14%，但仁德區、安平區、歸仁區、安南區病蚊媒指數仍高；有42里陽性率超過40%，黃高彬表示，衛福部疾管署及南部縣市均應加強病媒蚊監測，一旦病媒蚊指數偏高，需加強防制。

監察院調查顯示，2015年台南登革熱疫情長達6個月失控，造成2萬2760例病例，112人死亡，確診病例及死亡人數均為台南市歷年之最。時任台南市長、現任總統賴清德，及當時台南市副市長顏純左、衛生局長林聖哲等人均遭監察院糾正。

疾管署統計，國內雖尚未出現登革熱本土病例，但今年至8月12日，已有135例境外移入病例，同樣由埃及斑蚊、白線斑蚊傳播的屈公病，中國大陸廣東省爆發嚴重疫情，國內17例確診個案均為境外移入，但和登革熱病例分別為近6年同期境外移入次高及新高。疾管署已發布國際旅遊警示，提醒要前往廣東的國人做好防蚊。

另外，颱風豪大雨影響，國內類鼻疽疫情創下同期第3高，今年迄今累計40例，其中18例為丹娜絲颱風後發病，造成3人死亡。黃高彬表示，暴雨容易將存在土壤深層的類鼻疽病毒暴露於地表，提高民眾接觸或吸入所造成的感染風險。提醒民眾在清理家園時，一定要穿上雨靴，戴手套及口罩。