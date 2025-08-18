聽新聞
新北街頭學校派對嗨翻 府中15展覽到下月21日

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
2025新北街頭學校昨天在府中廣場辦「街頭派對」嘻哈演唱會。圖／新北文化局提供
2025新北街頭學校昨天在府中廣場辦「街頭派對」嘻哈演唱會。圖／新北文化局提供

2025新北街頭學校連兩天辦壓軸「街頭派對」，集結饒舌賽、塗鴉大賽、DJ對戰及嘻哈演唱會，昨晚在府中廣場登場的嘻哈演唱會，由大嘻哈時代人氣選手Multiverse、Forty、Quanzo，以及DJ人四 JENSZU、蛋頭BG8LOCC、wannasleep等卡司，吸引樂迷同樂。

副市長朱惕之指出，街頭文化是最貼近青年與城市活力的創意象徵，也是年輕世代表達自我、創造城市特色重要力量，新北市透過「新北街頭學校」平台，鼓勵年輕人展現才華、彼此交流，也頒發國際塗鴉大賽獎項。

除了演出，現場規畫互動體驗區，包含塗鴉創作牆、Freestyle接力及手指鼓試玩；府中15更舉辦「Turntable Jam DJ對決賽」，16強選手一對一刷碟對戰，並開放民眾體驗，展現街頭即興魅力。

本屆「MADSTREET狂熱街頭」饒舌賽16日開戰，分校園組、激鬥組，邀集新秀與好手同場較勁；墨路行者國際塗鴉大賽以「奇幻時刻」為題，8名國內外創作者在府中廣場現地創作，獲選作品將至泰山公兒三公園展出。

府中15自6月27日至9月21日舉辦三大主題展覽，展區不僅有知名Youtube頻道「哈哈台」合作的人物訪談、街頭塗鴉室與互動裝置，觀眾可透過跳舞機、拍貼機留下專屬街頭記憶。周末更規畫街舞、饒舌、DJ、塗鴉課程，邀專業師資親授技巧，課程免費。

文化局表示，今年「新北街頭學校」結合展覽、活動與工作坊，從視覺、聽覺到體驗全面展現街頭文化，展期至9月21日。

