基市下水道工程 推進仁二、愛一路口

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市汙水下水道工程18日深夜起，在微風東岸旁仁二路、愛一路口施工，當地槽化線、斑馬線都將縮減，以便維持三線直行車道，減低交通衝擊。圖／基市府提供
基隆市汙水下水道工程18日深夜起，在微風東岸旁仁二路、愛一路口施工，當地槽化線、斑馬線都將縮減，以便維持三線直行車道，減低交通衝擊。圖／基市府提供

基隆汙水下水道工程分期推動，目前執行第3期計畫，今天深夜起施工範圍推進到微風東岸旁仁二路、愛一路口，機具占用兩線車道，工區兩側槽化線、斑馬線將縮減寬度，工程單位重新畫設標線，維持原有三線車道，減低交通衝擊。

基市汙水下水道工程系統分5期推動，目前執行第3期計畫2023年9月起施工，完工後可接引在市中心汙水至和平島汙水處理廠，改善旭川河水質。

工務處今年5月間在仁二路、愛三路口，依序進行工作井立坑、推進與人孔收築工程，封閉兩條道路局部車道。該處路口交通尖峰時段車流量大，施工期間有義交導引車流。

工務處表示，汙水下水道工程從18日晚間11時起，將把施工機具設置在微風東岸商場、仁二路公車循環站旁，及仁二路、愛一路和愛二路口路段。

該路口的仁二路原本有五線車道，左側兩線是左轉愛一路車道，隔著槽化線的右側三線車道直行接忠一路。因為下水道工作井立坑占用兩線直行車道，工務處已縮減槽化線，重畫兩線直行車道。

中正高架下方穿越愛一路的斑馬線，兩端分別是海洋廣場與微風東岸商場，行人眾多。該處是基隆市距離最長的斑馬線，市府在斑馬線中段、高架橋橋墩設看板，提醒行人「如無法一次穿越，請二段式穿越路口」。

工務處表示，微風東岸商場和公車循環站旁施工點，將與愛三路口施工點同步，拚明年5月完成，汙水管線將相互銜接，成為基隆汙水主幹管重要節點，也是未來銜接中山區汙水管線開端。

相關新聞

宜蘭童玩30圓滿閉幕！44天吸引逾47萬人次入園 期待邁向下個30年

為期44天的2025宜蘭國際童玩藝術節「童心無限・童玩30」今天畫下句點，閉幕典禮中安排國外團隊聯演宜蘭民謠「丟丟銅」，...

重粒子治療機吃電怪獸 北榮節能妙招用電降逾5%

醫院是健康堡壘，更需參與永續前哨戰。北榮有全台唯一重粒子治療機、年電費逾新台幣3000萬元「吃電怪獸」，院長陳威明今天談...

雨彈來了！高雄等9縣市有豪雨特報 山區慎防坍方

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署晚間7點05分發布豪雨特報，高雄市有局部大雨或豪雨發生，南投、屏東地區及新...

健康名人堂／與失智者同行 換一種方式愛他們

失智症是一種會影響認知功能、思考、人際互動和生活能力的疾病。很多人以為它只是「記憶變差」，但事實上，它更深層地挑戰我們對...

專家建議：入境旅行社轉型 朝向精緻、客製、小團化

「一一三年來台旅客消費及動向調查」還揭示高達百分之七十五來台旅客，完全不透過旅行社安排旅程，與二○一九年相比，激增了四十...

北市解決「街頭耶誕樹」 擬推壓縮清潔箱

假日人潮湧入商圈、景點，台北街頭隨處可見「行人專用清潔箱」垃圾滿溢，就曾有網友以「街頭耶誕樹」嘲諷。議員指出，現行人力無...

