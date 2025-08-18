基市下水道工程 推進仁二、愛一路口

基隆汙水下水道工程分期推動，目前執行第3期計畫，今天深夜起施工範圍推進到微風東岸旁仁二路、愛一路口，機具占用兩線車道，工區兩側槽化線、斑馬線將縮減寬度，工程單位重新畫設標線，維持原有三線車道，減低交通衝擊。

基市汙水下水道工程系統分5期推動，目前執行第3期計畫2023年9月起施工，完工後可接引在市中心汙水至和平島汙水處理廠，改善旭川河水質。

工務處今年5月間在仁二路、愛三路口，依序進行工作井立坑、推進與人孔收築工程，封閉兩條道路局部車道。該處路口交通尖峰時段車流量大，施工期間有義交導引車流。

工務處表示，汙水下水道工程從18日晚間11時起，將把施工機具設置在微風東岸商場、仁二路公車循環站旁，及仁二路、愛一路和愛二路口路段。

該路口的仁二路原本有五線車道，左側兩線是左轉愛一路車道，隔著槽化線的右側三線車道直行接忠一路。因為下水道工作井立坑占用兩線直行車道，工務處已縮減槽化線，重畫兩線直行車道。

中正高架下方穿越愛一路的斑馬線，兩端分別是海洋廣場與微風東岸商場，行人眾多。該處是基隆市距離最長的斑馬線，市府在斑馬線中段、高架橋橋墩設看板，提醒行人「如無法一次穿越，請二段式穿越路口」。

工務處表示，微風東岸商場和公車循環站旁施工點，將與愛三路口施工點同步，拚明年5月完成，汙水管線將相互銜接，成為基隆汙水主幹管重要節點，也是未來銜接中山區汙水管線開端。