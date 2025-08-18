聽新聞
蛋價本周漲2元 養雞協會自報產地價 延至9/1
先前丹娜絲颱風造成蛋雞大量死亡，加上蛋農不滿蛋商公會凍漲，中華民國養雞協會上月底宣布，要拿回產地價的報價權，受楊柳颱風影響，協會宣告將延至九月一日起正式自報產地價。台北市蛋商公會也宣布，今起蛋價調漲兩元，每台斤批發價將漲至四十四元，產地價漲至卅四點五元。
丹娜絲颱風導致蛋雞與禽舍折損，中華民國養雞協會認為長期的報價制度不公，之前宣布七月底成立蛋價督導委員會，比照現行白肉雞、土雞報價模式，由協會對外報雞蛋產地價格，讓蛋價能夠透明化、公平化。台北市蛋商公會則認為，市場價格須考量市場買氣、接受度、供應量等因素，不能單方面決定。農業部則表示，只要雙方有共識都予以尊重。
全國養雞協會副理事長林漢章指出，本預計十三日就由協會自報產地價，因受楊柳颱風影響延期。
台北市蛋商公會常務理事劉威志表示，周三起產地價由卅二點五元漲至卅四點五元。他指出，北部由於天氣炎熱加上暑期因素，買氣依舊不佳。
