宜蘭童玩30圓滿閉幕！44天吸引逾47萬人次入園 期待邁向下個30年

為期44天的2025宜蘭國際童玩藝術節「童心無限・童玩30」今天畫下句點，閉幕典禮中安排國外團隊聯演宜蘭民謠「丟丟銅」，同時抽出活動最大獎，汽車幸運車主是基隆市蔡小姐；今年活動共吸引超過47萬人次的遊客入園，大家相約明年再見，也期待下一個童玩30年重新啟航。

今天傍晚童玩節閉幕由「童心列車遊藝踩街」團隊率先登場演出，接著果然劇團攜手法國Remue Ménage馬戲團，帶來結合特技、互動與童趣的跨國聯演「歡樂童心夢工廠」，活力四射的表演炒熱氣氛，還有回顧影片重現今年童玩節精彩片段，溫馨滿滿。

來自紐西蘭、義大利、日本、加拿大、馬來西亞、塞爾維亞的六個國家民俗團隊輪番演出，以宜蘭經典民謠「丟丟銅」融合各國歌舞元素，帶來跨國大合演。最後「童玩三十・誕創新生」儀式，代理縣長林茂盛及議長張勝德共同拉開「童夢金蛋」彩緞，象徵童玩30年的能量新生綻放，期許下一個30年再次啟程。

林茂盛致詞時感謝所有表演團隊與觀眾的支持，童玩節30年來為無數人創造夏日歡樂回憶，今年共有來自23個國家、28個民俗樂舞團隊演出，歷年演出國家累積達100國、433團，童玩節成為串聯國際文化交流的重要平台。

特別是今年除了精彩的演出節目外，還有全球首展高18公尺的「史努比鴨」裝置藝術，加上水陸空好玩的戲水設施、跨時空的科技展館及高空滑降冒險體驗等精彩活動，吸引入園遊客數超過47萬人次。