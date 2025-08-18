聽新聞
健康主題館／肝基會31周年 許願沒有肝病的國度

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
肝病防治學術基金會成立已屆31年，昨天邀請了長期共同參與保肝、護肝各界好朋友們一同來慶生，藝人白嘉莉（前排左三起）、肝基會董事長許金川、伯仲文教基金會董事長吳伯雄一起切慶生蛋糕。記者邱德祥／攝影
肝病防治學術基金會成立已屆31年，昨天邀請了長期共同參與保肝、護肝各界好朋友們一同來慶生，藝人白嘉莉（前排左三起）、肝基會董事長許金川、伯仲文教基金會董事長吳伯雄一起切慶生蛋糕。記者邱德祥／攝影

肝基會成立滿31周年，過去台灣曾經每5名成人就有一位B肝帶原，1986年推動新生兒B肝疫苗注射後，台灣新一代年輕人B肝帶原率已降至1%以下，但40歲以上帶原者仍需關注。肝基會董事長許金川表示，今年是解救「舊台灣人」的起點，肝基會持續推動全民腹超與篩檢，期待符合條件民眾接受檢查，讓台灣早日成為沒有肝病的國度。

民眾免費B、C肝篩檢

肝基會於8月16日舉行31周年慶，現場頒發宋瑞樓教授傑出研究特別獎、優秀學術論文獎、學術研究獎助金，並播放「愛的延續、全民護肝新起點」 公益影片。衛福部長邱泰源表示，衛福部提供45至79歲民眾終身一次免費B、C型肝炎篩檢，今年8月下修篩檢年齡為39歲，台灣消除C肝已提前達標，接下來將努力消除B肝。

邱泰源說，近期立委質詢，為何自殺重回十大死因，幕僚提供資料是新冠肺炎退出十大死因，但他仔細一看，除新冠肺炎退出以外，慢性肝病及肝硬化死亡率降低，脫離十大死因，降至第12名，也是原因之一。

預防肝癌關鍵三部曲

肝基會總執行長楊培銘指出，目前慢性肝病及肝硬化已掉到十大死因之外，而肝癌在十大癌症死因中也從40多年的第一名降至第二名，主動篩檢、積極追蹤與及早治療，是預防肝硬化及肝癌的關鍵三部曲。面對肝癌，在腫瘤還比較小、未出現症狀之前就先找到它，這時有機會根治。

許金川特別提到，4年前發生好心肝為志工打疫苗事件，今年6月最高行政法院判決肝基會勝訴，免罰200萬元，當時他從下午5時至北檢應訊，直到半夜2、3點才回家，「好險我不像柯P一去不回」；對因疫苗事件受委屈的志工，他至今深感抱歉，遭罰200萬元是大家的愛心錢，「如今可以歸還我們」，而兩天前，好心肝診所也確認勝訴。

許金川憶好心肝事件

許金川回憶，當時他下午5時被叫到北檢訊問，因沒有胃口，婉拒檢方提供的排骨便當，沒想到罹患糖尿病的他，到半夜10、11時左右，開始因低血糖頭暈，向書記官索取糖果，補充血糖，吃了兩次，因這次經驗，日後他交代診所同仁，要視病猶親，絕不能讓病人挨餓，至今好心肝診所提供病人免費咖啡、牛奶及三明治。

