健康名人堂／與失智者同行 換一種方式愛他們

失智症是一種會影響認知功能、思考、人際互動和生活能力的疾病。很多人以為它只是「記憶變差」，但事實上，它更深層地挑戰我們對「人是誰」以及「人的價值在哪裡」的理解。

想像一下，你的鄰居過去總是笑臉迎人，見面會說：「早安！」甚至聊聊天氣和菜價。某一天，他從你身邊走過，卻不再打招呼，眼神迷惘，好像不認識你。那一刻，你可能會問自己：「他還是原來的那個人嗎？」

我們平常認識一個人，是透過外貌、語氣、習慣、記憶與喜好。例如，你熟悉的阿公喜歡下棋、愛講笑話，會反覆說他年輕時的故事。但如果有一天，阿公不再會下棋，忘了笑話的內容，甚至叫錯你的名字，你會覺得他還是那個阿公嗎？

手握孩子眼中仍是愛

有位照顧者告訴我，她的母親雖然已經忘了孩子的名字，也不記得生日，但當孩子握著她的手時，母親的眼神依然流露溫暖與愛。這提醒我們，記憶會消失，但情感與關係往往深埋心底，不會輕易被奪走。

失智症會逐漸影響理解力、判斷力和記憶力。在我們的社會裡，一個人的價值常被衡量在「能不能工作」、「能不能自理」。這種觀念，讓失智者很容易被忽視，甚至被認為「沒有用了」。

愛與關係是存在價值

然而，人的價值並不只是「能做多少事」。就像嬰兒不能賺錢、不能煮飯，但我們仍覺得他寶貝，因為他帶來愛與喜悅。失智者也是如此，他們仍然會笑、會擁抱、會用眼神表達溫暖。

有一位先生，每天探望住在安養院的太太，即使太太已經不認得他。

他說：「雖然她不記得我是誰，但我記得她是誰。」這句話深刻地告訴我們，愛與關係本身就是一種存在價值。

要與失智症同行，我們需要換一種方式看待人：

承認失智是一種腦部疾病：記憶與思考變慢，不是他們的錯，更不是懶惰或故意。

用關係衡量價值，而不是功能：即使他們無法再完成過去能做的事，仍然需要被尊重與愛護。

給予社會支持：建立失智友善社區、提供日間照顧與喘息服務，保持失智者尊嚴，讓照顧者也能獲得力量。

維持連結的方式：透過音樂、熟悉的味道、舊照片或簡單的肢體接觸，都能幫助失智者與世界保持連結。

疾病之下仍是那個他

每一個人都是獨一無二、值得被愛的存在。當我們用愛與耐心去看待失智者，就會發現，即使記憶褪色，情感依舊鮮明；即使言語減少，陪伴依然有力量。

願我們不只是看見疾病，更能看見背後那個仍然是「他」的存在。