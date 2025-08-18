頭頸癌治療新時代 更趨精準、個人化

您聽過頭頸癌嗎？頭頸類癌症好發於口腔、鼻咽、咽喉等部位，不僅牽涉呼吸、咀嚼、吞嚥、語言等功能，治療複雜且具挑戰性，也會改變外觀，嚴重影響個人身心健康及生活品質。

頭頸癌的傳統治療，多以手術、放療、化療為主，如今醫療進步，正朝向「精準醫療」與「整合照護」發展。在放射治療方面，有弧形調控放療（VMAT）、螺旋刀（Tomotherapy）與質子治療（Proton therapy）等先進技術相繼問世，其中質子治療可更準確攻擊腫瘤、保護正常組織，減少副作用，有助維持病人生活品質。

在藥物治療方面，標靶與免疫療法對於部分晚期或復發個案具有顯現療效。不過，這些療法仍受限於健保給付條件限制，不符資格者須自費或補差額，因此，常有人問：「自費的新療法是不是一定比較好？」答案則是—不一定。

頭頸癌的治療策略，應根據病人的腫瘤位置、期別與身體狀況，由醫師評估後選擇。有時使用的是健保給付療法，治療效果也很好，病人仍有機會長期穩定病情，甚至根治。

台大醫院在頭頸癌治療的醫事團隊，包括耳鼻喉科、腫瘤內科、放射腫瘤科、口腔科、整形外科、影像醫學科等各專科醫師，以及個案管理師、營養師、心理師、社工師等提供全程協助，採行整合照護模式，量身打造治療計畫，也強調全人照顧。

頭頸癌治療後常見的副作用，包括咀嚼吞嚥困難、說話不清、聽力受損、外觀改變等，可能對患者造成社交壓力與心理陰影。因此，醫療團隊重視復健與支持照護，提供語言治療、營養諮詢、心理輔導等專業協助，幫助病人重拾信心，回復正常生活。

隨著科技持續演進，未來5到10年，頭頸癌治療將更趨精準與個人化。質子與重粒子等高階技術預期更普及，即便是第三、四期病人，只要配合醫療，仍有控制病情甚至根治的機會。如果親友正面對頭頸癌的挑戰，應及早就醫評估，與醫療團隊密切合作，把握每個可能逆轉病情的機會，迎向更有希望的未來。