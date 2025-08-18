健康你我他／我是翩翩蝴蝶 樂於自我學習

人生進入退休階段，就像蝴蝶完成破繭的轉化，飛向屬於自己的天空。我就是那隻翩翩蝴蝶，舞過青春、飛越職場，如今在生活的花園中自由探索，過著自在滿足的退休生活。

測驗所得的分數，六種動物中我是翩翩蝴蝶，很適合我。我是個熱愛學習、擁抱新鮮事物的人，年輕時嘗試過攝影、打球、音樂…，興趣多元，生活豐富；如今退休了，我樂於參加課程、自我學習，學習數位工具更樂此不疲。對我來說，「好奇心」與「行動力」就是最好的抗老藥方。

然而，翅膀再五彩繽紛，也有風的考驗，生活中有不斷的難測風險。5種退休準備中，財務最不足，我在財力準備上不是那麼完善，主要仰賴退休金過生活，在面對物價飛漲、通膨壓力下，常感到一絲不安。雖然有些許的投資回報，也沒有傲人的房產，但我相信：知足、節制與創意生活的態度，也能讓退休過得美好。

我學會用興趣創造價值。參與社區的長青課程，分享我的專長，更重要的是，我的生活始終保有「熱度」，從未冷卻，例如歌唱班學期結束時，替班上錄製影片，上傳到YouTube分享給同學，得到好評。

對我來說，「退休力」不是測驗中表面的數字，而是一種生活的警惕、韌性與好奇心的延續。我或許不是擁有最多財富的那一群人，但我擁有豐盛的心靈與翩翩的生命姿態。