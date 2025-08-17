故宮首辦圍棋大賽 4歲到70歲棋士較勁

上千人今天湧進故宮北院，不只觀展也觀賽。故宮為展出中的「碁人弈事—古代圍棋文化」特展，首開先例舉辦圍棋大賽，再現古代觀棋熱鬧場面，光棋士就300名，從4歲到70歲都有。

今年是國立故宮博物院百年院慶，重磅展覽不間斷，「碁人弈事—古代圍棋文化」特展日前開展，吸引眾多親子觀眾。故宮透過今天登場的「故宮一百．碁人弈事圍棋賽」，打造出手下棋的文化體驗，讓百年院慶成為故宮文物與台灣社會對話的時刻。

故宮今天發布新聞稿表示，此次圍棋大賽參賽者遍布各年齡層，從兒童、青少年、壯年及銀髮族，都能夠在故宮這個特別的場域，感受圍棋「手談」的魅力。參賽者除皆可獲得參賽證書和一把摺扇外，各分組前4名更可獲得展覽圖錄、具黑白子意象的獎盃，向職業棋士落子沉思、輕搖摺扇的傳統致敬。

故宮在8月15日晚上在臉書上進行頂尖組棋王預測，呼聲最高的賴宥丞三局中連勝二局，最後以些微差距落敗，成為此次亞軍，故宮百年院慶圍棋賽冠軍寶座則由郭乃福奪魁。

除300名參賽者，現場加上觀賽親友，故宮北院全區觀眾達千人，眾人於棋賽前後走入展場，探索棋手們熱愛的棋藝背後的文史脈絡；展覽除了呈現自漢至清的古文物外，還特別設置了「台灣棋壇風雲」單元連結當代棋壇，展現圍棋在台灣從地方扎根到國際發光的歷程。

今天大賽現場嘉賓雲集，除了故宮院長蕭宗煌外，還有關注台灣圍棋發展的台北市體育總會秘書長陳芊妤、台灣圍棋協會祕書長馬衡立、中國圍棋會長張昭焚等人，以及8名業餘7段的頂尖棋士賴宥丞、林士堯、鍾承恩、王啟霖、葉罡廷、時孟晨、莊皓宇、郭乃福與會。