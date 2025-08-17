中長篇漫畫產製有成 文化部將推編劇學院助IP跨域

文化部長李遠今天出席「空笑夢圖像小說」第1卷發表會，此書為文化部「中長篇漫畫產製計畫」補助成果之一；文化部預告將推出編劇學院，期待聚集更多不同領域藝文工作者，助IP跨域。

李遠透過新聞稿表示，文化部「中長篇漫畫產製計畫」補助出版社製作3至5集的中長篇漫畫，並鼓勵進行外譯出版及跨域應用，以帶動漫畫相關人才、技術與製作規模升級，目前已經徵件3次，共計補助23案，累積已出版或公開連載作品計9部。

李遠舉例，其中包含在國內外有一定實績的漫畫IP續集，以及極具發展潛力的全新作品，例如在歐美及台灣皆頗受好評、預計台日合作動畫化的「成為奪心魔之必要」，以及由暢銷小說改編、在台灣及日本同步連載的「因與聿案簿錄」等，「空笑夢圖像小說：第一卷黃金樓」也是成果之一，預計出版4集。

李遠指出，「空笑夢圖像小說：第一卷黃金樓」出版，除是文化部從2023年起中長篇漫畫補助的具體成果外，同時這本漫畫從傳統的「布袋戲」發展出的「小說」文本，進而改編為「漫畫」，不僅皆是文化部輔導的3大重要藝文產業，同時也實踐文化部近年推動IP跨域的政策方向。

文化部表示，今年金漫獎更特別推出「下一本作品」獎勵，將來金漫獎「漫畫新人獎」、「年度漫畫獎」及「金漫大獎」獎項得主，都可申請新台幣60萬元獎勵，接續創作下一本漫畫；首屆「青漫獎」則鼓勵高中職年紀的青少年創作、關注台灣漫畫。

此外，為鼓勵跨域創作，文化部影視局今年特別將「動畫製作」獨立徵件，並鼓勵結合台灣漫畫、繪本、小說或IP創作改編，目前徵件結果出爐，有近半數獲補助作品都提出跨域創作計畫；接續繪本學校後，文化部還將推出「編劇學院」，透過不同領域藝文工作者，共同壯大台灣文化內容產業，讓台灣更多好故事透過更多元方式讓世界看見。