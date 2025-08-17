重粒子治療機吃電怪獸 北榮節能妙招用電降逾5%

醫院是健康堡壘，更需參與永續前哨戰。北榮有全台唯一重粒子治療機、年電費逾新台幣3000萬元「吃電怪獸」，院長陳威明今天談節能妙招，今年上半年總用電量較去年同期降逾5%。

台北榮民總醫院、台灣氣候與健康聯盟共同舉辦院長永續講堂，陳威明以「台北榮總ESG：創新與發展」為主題，發表醫院永續成果。他說，全球天氣越來越反常，不僅各國頻傳洪災、台北今天高溫達到攝氏37度，這樣的天氣變化絕對不是偶然的現象。

陳威明認為，面對極端天氣，沒有人可以置身事外。醫院的首要任務是病人的安全與醫療品質，但不代表能忽視節能減碳。台灣醫療體系的碳排放量，占全國總碳排的4.6%，甚至高於全球平均的4.4%，這代表醫界有更高的責任，積極參與節能減碳。

陳威明說，北榮重粒子癌症治療中心自民國112年5月正式啟用以來，它是吃電怪獸，屬於耗電非常高的設施，光是1年電費就超過3000萬元。北榮使出超前部署省電奇招，針對不同手術類型彈性調整溫度設定，如長時間高風險手術維持16至17度。

腹腔鏡、膽囊切除、脊椎等中等侵入手術，溫度設定為18至19度；婦產科、耳鼻喉科、整型外科、牙科等為19至20度；門診手術、局部麻醉手術、兒科手術等20至21度，陳威明表示，根據感染風險與麻醉深度調整，達到節能減碳，盼手術空調指引能推廣到全台醫院。

陳威明說，即便啟用了重粒子治療等高耗能設備，就醫人數持續增加，仍透過智慧管理系統、設備汰換、空調系統優化、燈具更換等，有效降低用電，今年1至6月總用電量為5006萬4400度，較去年1至6月的5317萬1200度，使用電量顯著下降，增減百分比為5.84%。

陳威明也提到檢查資源的合理使用，他說，核磁共振檢查（MRI）的碳排量與用電量，是電腦斷層（CT）的1倍，更是超音波檢查的33倍。在不影響病人安全與醫療品質的前提下，有時候用超音波就足夠，不當的醫療使用，不僅浪費健保資源，更對節能減碳造成衝擊。

台灣氣候與健康聯盟理事長簡又新說，賴清德總統成立氣候變遷對策、健康台灣推動及全社會防衛韌性等3大委員會，健康與氣候密切相關，截至目前133家醫院加入永續發展倡議，共8萬3839張病床、涵蓋全國60%病床數，台灣將在全球氣候與健康挑戰中走出自己的解方與模式。

健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻表示，氣候危機就是健康危機，醫療機構是面對極端氣候第一道，也是最後一道防線，健康台灣深耕計畫以5年為期、總經費489億元，其中也有鼓勵降低碳足跡、朝綠色醫療轉型，提出在地解方，正面迎戰氣候挑戰，落實健康台灣願景。